Paroles d’entreprise: Investir dans le bien-être au travail

Investir dans le bien-être au travail est aujourd’hui une nécessité, notamment dans les activités pouvant générer de la pénibilité. C’est ce qu’ont réalisé Nicolas et Emilie Josso, ostréiculteurs à Asserac (44).

Depuis qu’ils ont repris l’affaire familiale en 2008, ils améliorent leurs conditions de travail et celle de leurs salariés, tout en produisant mieux. En effet l’activité qui se fait au rythme des marées avec des pics saisonniers importants peut être éreintante et usante.

Pour produire, récolter et commercialiser leurs huîtres avec leurs deux salariés, ils ont fait des investissements importants. Préservant ainsi leur santé et celle de leurs salariés et en améliorant l’équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle. Des investissement qui ont également eu un impact sur le stress des huîtres avec pour conséquences une baisse des pertes de production.

C’est sans doute parce qu’ils ont repris cette activité suite à une reconversion professionnelle, qu’ils ils ont été toujours attentifs à la question des conditions de travail.

Pour eux le bien-être au travail est passé par :

– l’achat d’une nouvelle chaine de criblage en eau (avantage: réduction considérable du bruit, diminution de la manutention , et réduction du stress des huîtres).

– le remplacement progressifs dans les parcs ostréicoles des tables relativement basses, par des tables hautes. Les tables servent à supporter les poches d’huîtres. Avec ces tables hautes, Nicolas et ses salariés adoptent une posture plus saine lors des travaux sur les huîtres et profitent d’un meilleur confort pour la manutention.

-Le couple d’ostréiculteurs a aussi reconsidéré le temps d’ouverture du magasin en semaine. La réduction du temps d’ouverture leur permet de profiter davantage de leur vie de famille. Ils cherchent, depuis peu, à embaucher un autre salarié pour les aider dans le magasin.

-Ils ont également lancé des travaux pour les parties communes pour plus de confort . Bref ils sont toujours à l’affut d’idée permettant d’améliorer le bien-être au travail, par exemple ils vont sans doute investir dans un distibuteur automatique de bourriche d’huitres…

De nombreux investissements, mais chaque décision est soigneusement évaluée pour son impact potentiel sur leur quotidien et sur la performance globale de l’entreprise. des décisions qu’ils valident en concertation avec leur conseiller d’entreprise.

