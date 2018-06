Le numérique ouvert avec Smile France

Leader européen du numérique ouvert, Smile recrute ! Pour en parler, avec le sourire, le Journal de l’Emploi a reçu Émilie Dubout, directrice des ressources humaines de Smile France, qui est à la recherche de 450 nouveaux collaborateurs.

Le numérique ouvert au recrutement

Précurseur des technologies numériques et leader de l’open source en Europe, Smile est une entreprise en perpétuelle croissance. Mais son activité reste peu connue du grand public, d’où cette question, qu’est-ce que l’open source ? Pour la faire courte, c’est un logiciel « libre » où le code source est accessible à tous, permettant ainsi à quiconque de lire, modifier ou redistribuer le logiciel.

Les clients de Smile sont nombreux et divers, allant d’entreprises du domaine du luxe à celui de l’industrie, qu’ils soient en France ou à l’international. L’objectif de l’entreprise, accompagner ses clients dans leur transition numérique avec les technologies open source. Leur hégémonie leur permet d’être présent sur les plus grands projets open source d’Europe.

Très présente en France, Smile est aussi tournée vers l’international avec des agences au Maroc, en Suisse, en Ukraine mais aussi au Bénélux (Belgique, Pays-Bas, Luxembourg). L’entreprise totalise 1300 collaborateurs et est désormais à la recherche de 450 smiliennes ou smiliens de plus.

La plupart des postes à pourvoir sont techniques avec notamment des emplois d’ingénieurs ou encore de développeurs. Mais des chefs de projet, des scrum masters ou des product owners sont également recherchés. La plupart de ces postes sont en CDI mais l’entreprise propose également de nombreux stages et quelques postes d’alternants. Le tout pour constituer un vivier de passionnés de l’informatique et plus largement du numérique.

Si vous souhaitez tenter l’aventure Smile, vous pouvez vous rendre sur leur site internet et consulter les différentes offres d’emplois.