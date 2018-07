La logistique du dernier kilomètre par Coursier.fr

En Île-de-France, les coursiers peuvent s’avérer très utiles pour amener un produit d’un point A à un point B et sont donc fortement sollicités. De ce fait, certaines entreprises du secteur recrutent dont Coursier.fr. Pour en parler, nous avons reçu Magali Blin, Directrice des ressources humaines de Coursier.fr.

Référence dans leur secteur

Créée par deux coursiers, cette société de 20 ans s’est spécialisée dans la course traditionnelle, c’est-à-dire le départ d’un point A pour une livraison à un point B. Seulement pour les entreprises, Coursier.fr propose plusieurs délais de livraison allant de 45 minutes à 3 heures. Pour ce faire, le groupe comptabilise 200 collaborateurs, dont une majorité de coursiers qui ont à disposition plusieurs types de véhicules : vélo, vélo cargo, moto, voiture et camion. Avec 500 clients, en particulier dans les secteurs du luxe, de la production audiovisuelle et de la presse, la société effectue environ 2000 courses par jour et souhaite voir ce nombre grossir.

Des postes à pourvoir

Suite au développement d’un logiciel, par la société, permettant d’augmenter la productivité et le nombre de courses par jour, Coursier.fr a été en mesure de créer plusieurs postes, qui sont désormais à pourvoir. Sur les 40 personnes recherchées, il y a une trentaine de coursiers mais aussi des métiers de bureaux tel que des chargés de commandes, des commerciaux ou encore un responsable service client. Pour ces postes de bureaux exclusivement en CDI, ce sont des personnes avec une expérience dans le secteur, ou dans le métier demandé, qui sont exigées. Quant aux coursiers, dont les postes sont également en CDI, l’expérience est fortement recommandée mais pas obligatoire, pour les cyclistes, des personnes plutôt sportives sont recherchées, bien entendu. Pour Magali Blin, un coursier doit être « réactif », « passionné » mais surtout courtois.

Si vous souhaitez rejoindre Coursier.fr, vous pouvez vous rendre sur leur site internet pour consulter toutes leurs offres d’emplois.