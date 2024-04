Konexio : la formation du numérique en pleine expansion

Dans la dernière édition du Journal de l’Emploi, Jean-Christophe Vidal, directeur général adjoint de Konexio, était l’invité de Jérôme Joinet. Fondée il y a sept ans, Konexio a émergé comme un leader dans le domaine de la formation aux métiers du numérique. Offrant des opportunités d’emploi aux personnes en situation de recherche d’emploi et promouvant l’inclusion numérique.



L’association s’est donné pour mission de favoriser l’inclusion numérique en formant des personnes issues de milieux divers aux métiers du numérique.



Au cours des sept dernières années, Konexio a formé plus de 7000 personnes. Konexio a donc décidé de mettre un coup d’accélérateur en élargissant sa présence géographique. Avec des antennes à Paris, Bordeaux, Lille et Nantes, l’association cherche à toucher un public plus diversifié et à répondre aux besoins croissants en compétences numériques.



Des formations adaptées à tous les niveaux

Les formations proposées par Konexio sont conçues pour répondre aux besoins variés des demandeurs d’emploi. Que vous soyez novice en informatique ou que vous cherchiez à approfondir vos compétences dans le domaine du numérique. Konexio offre des programmes adaptés à différents niveaux de compétence.



Les métiers du numérique sont en constante évolution et recrutent activement. Ainsi les formations de Konexio préparent les participants non seulement aux compétences techniques nécessaires pour exceller dans ces métiers, mais aussi aux compétences relationnelles essentielles pour réussir dans le monde professionnel. Une autre particularité est que ces métiers ne nécessitent pas nécessairement un diplôme universitaire de niveau supérieur.

« Explore ton talent »



Parmi les nombreux programmes proposés par Konexio, « Explore ton talent » se distingue. Ce programme né il y a un an, est donc conçu pour les jeunes âgés de 16 à 25 ans ayant décroché du système scolaire. Il vise à les orienter vers une formation adaptée, à les familiariser avec différents métiers et à développer leurs compétences.

L’inscription est gratuite, pour retrouver plus d’infos rendez-vous sur https://www.konexio.eu/