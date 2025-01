VISIONS N°40: Argent & Travail avec Christian JUNOD

L’évolution du monde du travail est intrinsèquement liée à la place de l’argent et à la relation que chacun entretient avec lui. Ainsi la première édition 2025 de « Visions – un monde du travail en mutation» démarre avec cette thématique essentielle :

« Argent & Travail : entre croyances, tabous et enjeux »

@LaureBrignone accueille @ChristianJunod économiste et ancien banquier suisse, aujourd’hui expert de la relation à l’argent en francophonie et auteur de plusieurs best-sellers.

Quelles sont les croyances fréquentes vis-à-vis de l’argent et du travail, celles qui freinent notre épanouissement ?

Quelle est l’influence de la culture sur notre perception de l’argent ?

Quelle serait la juste place de l’argent dans nos vies et au sein des entreprises ?

La réponse à ces questions sont a découvrir tout au long de l’émission.

Pour en savoir plus sur Christian Junod

Christian Junod est l’auteur de différents ouvrages à découvrir comme:

« Ce que l’argent dit de vous » aux éditions Eyrolles,

« Le défi des 100 jours » avec Lilou Macé aux éditions Guy Trédaniel

et « Et si on parlait cash » aux éditions Magenta.

Vous pouvez également le retrouver sur internet, sur Instagram, et sur Facebook

