Prix Moovjee 2021: le Palmarès

Prix Moovjee 12e édition: le Palmarès 2021

Pour la 12ème année consécutive, le Moovjee organisait son grand concours national dédié aux jeunes entrepreneurs. Un prix qui met en valeur la richesse de l’entrepreneuriat des jeunes dans toute la France. Cette année encore, ils étaient plus de 300 sur la ligne de départ, 25 finalistes, et au final ils sont 3 sur la ligne d’arrivée !

Découvrez qui sont les grands lauréats de cette douzième édition. Dont la cérémonie s’est déroulée dans le cadre prestigieux de l’hôtel des Invalides. Une cérémonie placée sous le haut patronage de Madame la Ministre, Sarah El Haïry, qui était présente sur scène ce 8 novembre.

Prix Moovjee 12e édition en chiffres

Cette année encore le prix Moovjee aura été une belle réussite où toutes les régions françaises étaient représentées:

Près de 1 300 demandes de dossier de candidature. dont 48 % des dossiers sont portés par des jeunes encore étudiants, 43 % par des jeunes femmes et 55,5%des (futures) entreprises sont installées hors Ile-de-France.

Des jurys régionaux ont élu sur chaque territoire les ambassadeurs régionaux qui seront présentés en

ligne via une série d’émissions à partir de décembre 2021.

ligne via une série d’émissions à partir de décembre 2021. Plus de 200 personnalités qualifiées et impliquées dans l’entrepreneuriat jeune sur l’ensemble du

territoire ont participé au processus de sélection des finalistes, lauréats et ambassadeurs.

territoire ont participé au processus de sélection des finalistes, lauréats et ambassadeurs. 25 finalistes ont eu l’opportunité de venir pitcher leur projet devant le jury qui s’est déroulé aux Invalides les 13 et

14 septembre dernier.

Prix Moovjee 12e édition: des jeunes qui s’engagent

Le palmarès de cette 12ème édition, reflète la volonté de s’engager des jeunes. Ce désir de changement est largement révélé par les résultats du baromètre OpinionWay-Moovjee-CIC. En effet l’édition 2021 du sondage révèle que 71 % des jeunes de 16 à 25 ans sont « motivés pour prendre en main leur avenir ». Par ailleurs ,79 % d’entre eux relèvent que « créer son entreprise est un moyen efficace pour les jeunes de changer l’économie ».

« La France entière se mobilise pour vous », cela signifie aussi cette année que tous les candidats qui le souhaitent auront accès gratuitement à un mentor grâce au dispositif « 1 Jeune 1 Mentor ». Brique s’inscrivant dans le plan « 1 Jeune 1 solution, qui est le résultat d’une collaboration au niveau du gouvernement, du ministère du travail, de l’Emploi et de l’Insertion et du haut-commissaire à l’emploi et à l’engagement des entreprises. Ce programme a séduit plus de 80% des jeunes qui se sont portés candidats à cette édition 2021 du Prix Moovjee.

Prix Moovjee 12e édition: Le Palmarès

Après une année 2020 100% digitale, le Moovjee a renoué avec la traditionnelle remise des prix en présentiel. Une rendez-vous qui a réuni l’écosystème entrepreneurial et l’ensemble des candidats!

Cette année le partenaire emblématique du Moovjee, le CIC a offert cette cérémonie à l’Hôtel des Invalides, un cadre architectural et historique d’exception.

Ce sont plus de 300 personnes, qui ont eu le plaisir de découvrir les lauréats 2021 avec trois prix décernés:

-le Grand Prix Moovjee.

-le Prix Coup de cœur du Jury.

-le Prix 100 Jours.

Les lauréats sont à découvrir dans cette émission diffusée en live le 8 novembre dernier .

Les 3 lauréats seront également présentés lors de trois émissions « Confidences du Moovjee » à découvrir les jeudi 18 novembre, jeudi 25 novembre et jeudi 02 décembre sur Demain TV.

les jeudis à 20h30 (1ère diffusion)

Puis rediffusion :