11 - Paroles d'entreprise

Passer de salarié à chef d’entreprise : le pari de Thomas

Emission du 23/02/2026 - Durée 4 minutes minutes
passer de salarié à chef d’entreprise

Passer de salarié à chef d’entreprise. Pour Thomas, 27 ans, ce n’est pas une idée. C’est une décision concrète. Après six années dans une entreprise d’aménagement paysager à Carcassonne, il reprend l’activité au départ à la retraite de son dirigeant.

Rien ne le destinait à ce rôle. Après le bac, il s’engage dans l’armée. À la fin de son contrat, il rejoint une entreprise d’entretien paysager dirigée par un ancien militaire. Il apprend sur le terrain. De chantier en chantier, il progresse. Il devient chef d’équipe. Il gère déjà les plannings et le matériel. Sans le savoir, il prépare son évolution.

Passer de salarié à chef d’entreprise : ce que cela change

Lorsque son employeur annonce son départ, l’hésitation existe. Son frère Victor, déjà actif dans le terrassement, partage la réflexion. Les deux activités se complètent. Ensemble, ils reprennent le matériel, les contrats et conservent les salariés. La transition se fait dans la continuité.

En 2025, la SARL FERRAI Aménagement et Nature est créée à Alzonne. L’entreprise compte deux associés, trois salariés, trois stagiaires et un saisonnier. Elle intervient auprès de particuliers et de professionnels.

Le changement principal ne se voit pas sur les chantiers. Il se joue en coulisses. Devis, facturation, comptabilité, rendez-vous bancaires. Passer de salarié à chef d’entreprise implique une charge mentale nouvelle. Les journées se prolongent après le terrain.

Les deux frères s’appuient sur Cerfrance pour structurer la création de leur société. L’accompagnement sécurise les étapes juridiques et financières.

Thomas insiste sur un point. L’humain reste central. L’équipe est jeune. Le dialogue est direct. Il n’y a pas de hiérarchie fermée. La cohésion se construit au quotidien.

Passer de salarié à chef d’entreprise, c’est gagner en liberté de décision. C’est aussi accepter des responsabilités permanentes. Son parcours montre qu’une reprise réussie repose autant sur la préparation que sur la confiance collective.

