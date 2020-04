Le tableau de bord pour bien gérer son entreprise

Une entreprise, ça se pilote… Un peu comme une voiture. Aujourd’hui, Paroles d’Expert vous présente un outil indispensable pour bien conduire votre entreprise et gérer les virages de sa croissance : le tableau de bord. Alors il est vrai que beaucoup de dirigeants d’entreprise n’utilisent pas cet outil et préfèrent gérer leur développement « au feeling ». Pourtant, le tableau de bord est un outil incontournable pour maîtriser l’évolution de l’entreprise.

Un outil incontournable.

Le tableau de bord est un outil incontournable. Pourquoi ? Parce que, pour suivre la réalisation de vos objectifs, vous avez deux solutions. La première : attendre la clôture comptable. Très bien. Mais vous risquez d’arriver trop tard et de n’avoir d’autre option que de constater les dégâts. Ou bien, vous vous dotez d’un tableau de bord. Et là, vous disposez d’une information en temps réel. L’intérêt du tableau de bord, vous l’avez compris, c’est de se donner de la visibilité : la possibilité d’anticiper et d’assurer le bon fonctionnement de l’entreprise. Si vous conduisiez une voiture sans tableau de bord, vous ne sauriez jamais quand faire le plein ou si vous roulez trop vite. Alors pourquoi s’en passer quand vous êtes aux commandes de votre entreprise ?

Construire le tableau de bord

Alors, pour être efficace, un tableau de bord doit respecter quelques règles. D’abord, il vous faut définir les paliers à atteindre, avec des objectifs quantifiés et mesurables. Deuxièmement, votre tableau doit être synthétique. Il n’a pas besoin d’être aussi détaillé qu’un bilan comptable. Quelques indicateurs pertinents suffisent pour ne pas vous perdre dans les détails. Troisièmement, le tableau de bord doit être renseigné régulièrement, au mois ou à la semaine, selon le rythme de l’activité. Enfin, il doit comporter des indications sur l’activité commerciale, sa rentabilité et sa trésorerie.

La suite des conseils concernant cet outil indispensable sont à voir dans la vidéo Paroles d’expert.

Gérez votre entreprise avec des experts.

Comprendre la marge, définir le juste prix, gérer les RGPD, le pacte d’associés… quelque soit le sujet, vous pouvez bénéficiez de conseils à la gestion d’entreprises en visionnant les émissions Paroles d’Expert, réalisées en partenariat avec Cerfrance.