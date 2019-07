La 9ème édition du Prix Créenso est lancé.

Créenso, c’est le Prix National du Créateur d’une Entreprise Sociale. Il est organisé par l’Iéseg School of Management avec la Fondation Ceetrus pour l’Entrepreneur Social. Ce prix offre à une quinzaine de créateurs d’entreprise sociale d’être accompagnés. En effet, ils seront soutenus dans les premières étapes de leur développement, grâce à une double dotation :

– Premièrement, un accompagnement par un étudiant de Master de l’Iéseg,

– Deuxièmement une dotation financière pour les 3 premiers lauréats. Le 1er lauréat bénéficiera de 10 000 euros. Et es deuxième et troisième lauréats auront droit à 5 000 euros. La date limite de réception des candidatures pour l’édition 2019-2020 est fixée au vendredi 30 août 2019. Toutes les informations sur ce prix et les critères de candidature sont disponibles sur creenso.fr. Bonne chance à tous et à bientôt pour un nouvel agenda de l’entrepreneuriat.