Intelligence Artificielle et Formation: quelles règles à respecter ?

Fouzi Fethi, responsable du Pôle droit et politique de la formation et Valérie Michelet, Juriste Sénior en droit de la formation professionnelle chez Centre Inffo, sont les invités de Jérôme Joinet pour cette édition du Journal de la formation. Cette édition est consacrée à l’intelligence artificielle car beaucoup d’organisme de formation l’utilise sans bien connaitre le cadre juridique…

En effet l’IA est une nouvelle technologie qui bouleverse tous les secteurs et notamment celui de la formation !

Quelles sont les règles à respecter?

Quels est le cadre légal encadré par le tout récent « AI Act »? – Le projet de règlement européen sur l’intelligence artificielle sa validation à l’unanimité par les vingt-sept pays de l’Union européenne –

Quels sont les points juridiques à suivre?

Nos deux experts de Centre Inffo répondent à toutes vos questions !

Pour en savoir plus vous pouvez revoir le webinaire « L’intelligence artificielle : Une révolution dans l’éducation ? « Avec Olivier De Lagarde, fondateur du collège de Paris et Stefan Crisan, fondateur et président de la start-up Good Grades