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Infirmiers : un métier essentiel face à la crise des vocations

le 18/06/2026
infirmiers

À l’occasion de la Journée internationale de l’infirmière, cet épisode du Journal de l’Emploi s’intéresse aux difficultés de recrutement dans les métiers du soin.

Selon Séverine Gelin, directrice de Gi Group & Gi Life Sciences France, les tensions dans les établissements de santé ne sont plus ponctuelles. Dans certains services, le manque de personnel est devenu structurel. Il peut même conduire à des fermetures de lits.

Pourtant, le métier d’infirmier reste central dans le système de santé. Les besoins continuent de progresser, portés par le vieillissement de la population et l’évolution des prises en charge.

Recrutement des infirmiers : comment redonner envie d’exercer ?

Au cœur de l’échange, une question revient : comment attirer de nouvelles vocations sans occulter les difficultés du terrain ?

Pour Séverine Gelin, le métier attire toujours des jeunes en quête de sens et d’utilité sociale. Mais la projection d’une carrière uniquement hospitalière peut freiner certaines vocations sur la durée.

L’émission rappelle que les parcours infirmiers sont aujourd’hui plus variés. Santé au travail, infirmier conseil, industrie pharmaceutique, coordination des soins : les débouchés existent au-delà de l’hôpital.

L’enjeu ne se limite donc pas au recrutement. Il concerne aussi la lisibilité des parcours et l’accompagnement des professionnels dans la durée.

Derrière ces questions, se pose celle de la reconnaissance d’un métier essentiel au fonctionnement du système de santé.

À propos de Gi Group

Gi Group est un groupe international de ressources humaines présent dans 37 pays. En France, sa division Gi Life Sciences accompagne les acteurs de la santé, des biotechnologies et de l’industrie pharmaceutique dans leurs recrutements et la gestion des talents.

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