Équité salariale : où en sommes-nous vraiment ?

Dans ce Journal de l’Emploi, Jérôme Joinet reçoit Cyril Bregou, expert en rémunération et associé chez People Base CBM, pour faire le point sur l’équité salariale Malgré les avancées législatives, les écarts de salaire entre hommes et femmes restent préoccupants.

L’étude annuelle de People Base CBM, publiée à l’approche de la Journée internationale des droits des femmes, confirme ces inégalités. Selon l’INSEE, les femmes gagnent en moyenne 23,5 % de moins que les hommes. À temps de travail égal, l’écart se réduit à 14,9 %, et à poste comparable, il s’établit à 4 %. L’étude 2025 du cabinet montre une amélioration à 3,2 %, mais les inégalités structurelles persistent.

Quelles solutions pour réduire les inégalités salariales ?

L’égalité salariale impose un salaire identique pour un même poste, mais l’équité salariale va plus loin en garantissant une rémunération juste pour des emplois de valeur équivalente. People Base CBM insiste sur la transparence des salaires, une exigence renforcée par la directive européenne de 2023, qui oblige les entreprises de plus de 250 salariés à publier leurs écarts de rémunération et à réaliser des audits réguliers.

Pour avancer, les entreprises doivent clarifier leurs grilles salariales, former leurs managers et RH aux biais inconscients et encourager l’accès des femmes aux postes à responsabilité. La mise en place de programmes de mentorat et un suivi des promotions sont aussi des leviers essentiels pour accélérer l’équité salariale.

