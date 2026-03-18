Les mÃ©tiers de demain : informatique, cybersÃ©curitÃ©, intelligence artificielle avec l’EPITECH

Dans ce nouvel Ã©pisode de lâ€™Ã©mission Les MÃ©tiers de Demain, diffusÃ©e sur Demain TV et MCE TV, Florence Duprat explore les transformations majeures des mÃ©tiers de la Tech. Informatique, ingÃ©nierie logicielle, intelligence artificielle, cybersÃ©curitÃ© : autant de secteurs stratÃ©giques qui faÃ§onnent aujourdâ€™hui les carriÃ¨res et les compÃ©tences de demain.

RÃ©alisÃ©e en partenariat avec le Groupe IONIS et lâ€™Ã©cole dâ€™informatique EPITECH, cette Ã©mission met en lumiÃ¨re les nouvelles faÃ§ons dâ€™apprendre, de se former et dâ€™entrer dans lâ€™univers des mÃ©tiers technologiques.

EPITECH : Former les talents de la Tech

InvitÃ©e sur le plateau, Laura Hassan, directrice gÃ©nÃ©rale dâ€™EPITECH, prÃ©sente le positionnement de cette grande Ã©cole de lâ€™informatique, qui appartient au groupe IONIS et dispose de 15 campus en France et plusieurs Ã lâ€™international, dont le campus dâ€™EPITECH Nice particuliÃ¨rement engagÃ© dans les transformations numÃ©riques.

Depuis plus de 25 ans, EPITECH sâ€™est distinguÃ©e par une pÃ©dagogie innovante fondÃ©e sur la pratique et lâ€™expÃ©rimentation. Lâ€™Ã©cole privilÃ©gie lâ€™apprentissage par projets, le travail en Ã©quipe et la rÃ©solution de problÃ©matiques concrÃ¨tes, avec une approche sans cours magistraux traditionnels. Les Ã©tudiants dÃ©veloppent ainsi autonomie, crÃ©ativitÃ© et capacitÃ© dâ€™adaptation, des qualitÃ©s essentielles dans les mÃ©tiers du numÃ©rique.

Lâ€™Ã©mission aborde Ã©galement les diffÃ©rentes formations proposÃ©es par lâ€™Ã©cole, notamment le Programme Grande Ã‰cole et les Bachelors, qui prÃ©parent aux mÃ©tiers du dÃ©veloppement informatique, de lâ€™ingÃ©nierie logicielle, de la data, de lâ€™intelligence artificielle ou encore de la cybersÃ©curitÃ©.

Des Ã©tudiants engagÃ©s dans les technologies de demain

Sur le plateau, deux Ã©tudiants tÃ©moignent de leur parcours et de leur expÃ©rience au sein de lâ€™Ã©cole :

Â· Priscillia Meza Samira, Ã©tudiante en 5áµ‰ annÃ©e du Programme Grande Ã‰cole dâ€™EPITECH, actuellement en alternance chez Microsoft dans le domaine du Sales Excellence.

Â· Corto Colloc, Ã©tudiant en 5áµ‰ annÃ©e Ã©galement, en alternance chez Kering en tant que Financial Analyst.

Tous deux expliquent comment ils ont choisi de sâ€™orienter vers les mÃ©tiers de lâ€™informatique et de la data, leurs motivations et la maniÃ¨re dont la pÃ©dagogie par projets les pousse Ã trouver eux-mÃªmes les solutions aux dÃ©fis technologiques.

Leur tÃ©moignage met Ã©galement en lumiÃ¨re lâ€™importance de lâ€™alternance et des stages dans lâ€™insertion professionnelle, ainsi que les nombreuses passerelles entre technologie, finance et management dans les carriÃ¨res numÃ©riques.

Les entreprises au cÅ“ur de la formation

Lâ€™Ã©mission accueille Ã©galement Laurent Magne, DRH de BPCE-IT, filiale technologique du groupe bancaire BPCE.

Il partage le point de vue des entreprises sur les compÃ©tences recherchÃ©es dans les mÃ©tiers de la Tech : expertise technique, bien sÃ»r, mais aussi autonomie, curiositÃ© et capacitÃ© Ã apprendre en continu dans un environnement en Ã©volution permanente.

BPCE IT recrute rÃ©guliÃ¨rement des profils issus de formations comme EPITECH, notamment en dÃ©veloppement logiciel, cybersÃ©curitÃ©, data et ingÃ©nierie informatique. Lâ€™entreprise accueille Ã©galement de nombreux alternants et stagiaires, qui reprÃ©sentent un vivier de talents pour rÃ©pondre aux besoins croissants du secteur.

Des mÃ©tiers en pleine transformation

Lâ€™intelligence artificielle, la cybersÃ©curitÃ© et les nouvelles technologies transforment profondÃ©ment les mÃ©tiers de lâ€™informatique. Face Ã ces mutations, les Ã©coles et les entreprises travaillent de plus en plus ensemble pour adapter les formations et anticiper les compÃ©tences nÃ©cessaires dans les annÃ©es Ã venir.

Ã€ travers cette Ã©mission, Les MÃ©tiers de Demain propose un Ã©clairage concret sur ces carriÃ¨res technologiques, les parcours de formation et les opportunitÃ©s professionnelles qui sâ€™offrent aux jeunes gÃ©nÃ©rations.

Une immersion au cÅ“ur des mÃ©tiers du numÃ©rique, oÃ¹ innovation, crÃ©ativitÃ© et apprentissage continu deviennent les clÃ©s des carriÃ¨res de demain.

Lâ€™Ã©mission Les MÃ©tiers de Demain produite par JobTalk TV â€“ MÃ©diavoice Consulting