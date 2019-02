L’interview campus: Parcoursup avec Guillaume Ouattara

Parcoursup: la plateforme des étudiants

En partenariat avec Ma Chaîne Etudiante, « Interview Campus » vous propose de revenir sur l’actualité des étudiants. Comprendre, expliquer et analyser le quotidien de la vie des jeunes en formation sont les mots d’ordre de cette émission.

A travers cette édition, nous revenons sur Parcoursup, la plateforme de formulation des vœux à l’enseignement supérieur pour lycéens et étudiants. Nous recevons Guillaume Ouattara, journaliste sur Campus-Channel et auteur d’un guide Parcoursup. Il fait un point sur le fonctionnement de cette plateforme et sur les modifications de la nouvelle version 2019. Il vous donnera également quelques conseils afin de mieux vous préparer au choix de vos vœux.

La plateforme des vœux

Parcoursup est la plateforme de formulation des vœux pour l’enseignement supérieur. Elle concerne les bacheliers et les étudiants en reconversion. Lancée en 2017, elle remplace l’ancien programme: APB. Suite à de nombreuses critiques sur son fonctionnement l’année dernière, les développeurs de la plateforme ont modifier quelques points tout en gardant quelques fonctions de la version 2018. Parcoursup 2.0 est donc bien plus développée et est utilisée en ce moment par les jeunes et leurs familles. Toutes les questions que l’on se pose sur Parcoursup, Guillaume Ouattara y répond.

Ces conseils à retenir:

-N’oubliez pas de vérifier les dates et de faire attention. N’hésitez pas à mettre le répondeur automatique si besoin.

-Soignez vos candidatures avec les lettres de motivation.

-Soyez clairs dans vos choix de formation dès le début afin de ne pas se perdre si vous êtes pris dans plusieurs formations.

-Pas de panique ! Si vous remplissez tout correctement, que vous faîtes de bonnes lettres de motivation et que vous checkez les dates tout ira bien. Si il y a un problème, il y a des solutions !

-Mûrissez votre projet en parlant de vos choix avec vos parents et en allant aux portes ouvertes et aux salons.