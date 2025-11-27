Demain! est
03- FUTURE OF WORK

Avril : le management libéré au service de la cosmétique bio

Emission du 27/11/2025 - Durée 35 minutes minutes
management libéré

Future of Work, reçoit Alexis Dhellemmes, fondateur d’Avril, la marque de cosmétique bio créée en 2012 pour rendre le bio plus accessible. Après 17 ans chez Auchan, il constate que les consommateurs souhaitent acheter des produits naturels. Mais les prix restent un frein. Il décide alors de repenser entièrement le modèle : moins de marketing, moins de suremballages, des formules bio et un positionnement responsable.

La marque se lance d’abord en ligne, puis via des revendeurs, avant d’ouvrir ses premières boutiques. Avril compte aujourd’hui 62 magasins, en France et à l’international. Cette croissance s’accompagne d’un choix assumé : refuser les promotions, les opérations commerciales et les cadeaux automatiques. L’objectif est de défendre une consommation juste, cohérente avec l’engagement environnemental de la marque.

En boutique, les équipes ne disposent d’aucun objectif commercial. Elles conseillent sans pression, ce qui renforce la relation client et évite la vente forcée. Ce positionnement découle d’un fonctionnement plus large : Avril est organisée en management libéré, un modèle où les collaborateurs prennent eux-mêmes les décisions dans leur périmètre. Alexis donne un cadre – qualité des produits, prix accessibles, bio et réduction des emballages – mais l’autonomie est totale. Résultat : des initiatives émergent directement du terrain, comme l’utilisation de caisses réutilisables ou les livraisons à vélo.

Le recrutement repose sur la compétence, l’envie de faire le métier et l’alignement avec les valeurs de la marque. Ce fonctionnement de management libéré réduit le turnover et renforce l’implication quotidienne.

Pour Alexis Dhellemmes, le futur du travail repose sur trois éléments : le sens, la confiance et la considération. L’entreprise doit être un lieu où chacun peut agir librement, contribuer à un impact positif et se sentir respecté au quotidien.

