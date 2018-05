Demain Vous Partez vous emmène au Chili – Aventure

Demain, vous Partez ! C’est aussi la promesse de découvrir une terre d’aventure comme au Chili sauvage et irrévérencieux à la fois.

Et alors le désert se fait piste de snowboard, les montagnes du sud le spot des plus émérites cyclistes en VTT et les littoraux le théâtre de sports nautiques pratiqués en conditions parfois extrêmes.

Mais aussi le Canoé Kawak, le trekking pour tous les niveaux et la découverte de la faune et de la flore locale à travers le mode de transport et le prisme que vous choisirez.

Ne ratez pas cette occasion invraisemblable de vous offrir le bonheur de la découverte aventurière.

Une Idée de Départ

