Hors des sentiers battus: aux Pays-bas

A la découverte des Pays-bas

La fin du voyage se termine aux Pays-bas. Notre aventurier va conduire son quad à travers ce pays d’Europe afin de vous le faire visiter. Connu pour Amsterdam et ses canaux, ce pays regorge également d’histoire, de faune et de flore. Au programme, le Parc national Biesbosch, la Pyramide van Austerlitz, le Lac Bovenwijde, les réseaux de canaux, le Château Uniastate Bear, la Digue d’Afsluitdijk, ou encore les Forts de bij Krommeniedijk et de Spijkerboor. En plus des monuments, vous pourrez aussi voir les chevaux frisons et les tulipes Molenviergang.

Un documentaire réalisé par Guillaume Ravau.