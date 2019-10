La France des Solutions : la valorisation des bio-déchets avec UpCycle

Le bio-déchet en France

Que deviennent nos déchets alimentaires ? Saviez-vous qu’un tiers de la production alimentaire mondiale est jetée chaque année. Jetée alors qu’elle pourrait servir d’engrais, entre autres. En effet, les cultures françaises en demandent. Aujourd’hui, 40% des sols seraient déficitaires en matière organique. Aussi, pour mieux nourrir nos sols et réduire nos déchets, UpCycle a trouvé la solution. A l’image d’autres Start-up spécialisées dans la valorisation des déchets, UpCycle met au service des français ses solutions pour valoriser les bio-déchets.

UpCycle : recycler et valoriser les bio-déchets

C’est en 2011 que Cédric Péchard lance UpCycle. Puis en 2014, il s’associe à Arnaud Ulrich et Grégoire Blanc, UpCycle s’étend à Rungis et installe une ferme dans les Yvelines. Aujourd’hui, UpCycle valorise le marc de café des entreprises, met en place des potagers urbains dans les collectivités et les arme de composteurs dernière génération. Ainsi, UpCycle se rapproche des professionnels pour faire de leurs bio-déchets une solution au service de l’environnement.

Arnaud Ulrich, co-fondateur d’UpCycle nous en parle dans notre émission spéciale, La France des Solutions.

Une semaine consacrée aux solutions

À partir du 14 octobre 2019 et pendant toute la semaine, Demain TV vous propose de découvrir une série d’émissions inédites consacrées à La France des Solutions. En effet, en partenariat avec Reporters d’Espoirs, 50 médias investissent les ondes, les télévisions et le web pour vous proposer les solutions de demain. Retrouvez toutes les opérations et informations sur : www.reportersdespoirs.org.