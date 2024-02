Traindy : L’innovation pédagogique

Dans le monde de l’apprentissage et de la formation, l’innovation pédagogique joue un rôle essentiel dans l’amélioration des méthodes d’enseignement et de l’efficacité de l’apprentissage. Lors du Salon Learning Technologies, présentée par Jérôme Joinet, Raphael Grasset, fondateur et PDG de Traindy, a partagé sa vision et son expertise en matière d’innovation pédagogique.



Traindy est une société d’innovation pédagogique spécialisée en sciences cognitives, qui s’est imposée sur le marché depuis trois ans. En tant que chercheurs, ils ont développé des innovations basées sur des données probantes, cherchant à optimiser les processus d’apprentissage à tous les niveaux.

Traindy collabore avec divers organismes dans le secteur de la formation et de l’éducation. Que ce soient des établissements scolaires, des entreprises ou des institutions de formation.



Accompagner l’apprentissage



Au cœur de l’activité de Traindy se trouve la volonté d’accompagner les individus à mieux apprendre. Cela se concrétise à travers leur concept de « Learning Coach », un outil qui permet aux apprenants de prendre conscience de leurs forces et de leurs faiblesses, et les guide tout au long de leur parcours d’apprentissage.

