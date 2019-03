« T’inquiète… je gère » avec Antoine Batard, cofondateur de Make It Golf

Make It Golf

Make It Golf est une agence évènementielle qui propose des animations sur mesure autour du golf. Antoine Batard et son associé ont créé cette entreprise. Antoine raconte la façon dont est né Make It Golf. De son expérience, il retient qu’il faut savoir adapter son idée pour satisfaire la demande du marché.

Pas besoin d’argent au départ

« On n’a pas forcément besoin d’argent au début pour réfléchir à un projet » analyse Antoine. Il rappelle qu’à partir d’une idée de départ, il est utile d’en parler avec ses amis, même lors de soirées. Puis, il faut recenser les besoins et les ressources. Petit à petit, l’idée fait alors son chemin et se peaufine pour devenir concrète et permettre de lancer son activité. Découvrez l’intégralité du témoignage d’Antoine Batard dans l’émission « T’inquiète…je gère » en partenariat avec Kangae.

Kangae un site pour jeunes entrepreneurs

Si vous avez entre 15 et 25 ans, si vous avez des envies, des idées, des projets, rendez-vous sur kangae.fr. Kangae c’est le site qui donne aux jeunes de 15 à 25 ans le goût de se lancer.