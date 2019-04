Entrepreneuriat fÃ©minin : la franchise pour les femmes

Entrepreneuriat féminin : la franchise pour les femmes

Entrepreneuriat féminin : la franchise pour les femmes

Le site reconversionenfranchise.com et la CCI Versailles-Yvelines organisent le jeudi 18 avril une journée rencontre intitulée « Être une femme et entreprendre #J’ai dit oui à la franchise. » Cette journée est réservée aux femmes, futures entrepreneures. Elle se déroulera à la CCI Versailles-Yvelines (23 rue de Paris à Versailles). Ce rendez-vous convivial vise à répondre à toutes les questions sur la franchise, faire découvrir des métiers. Il sert enfin à partager l’expérience de franchisées témoins et susciter des vocations. Cette journée est gratuite sur pré-inscription obligatoire sur https://urlz.fr/94H4

Ai-je le profil pour entreprendre ? Pourquoi la franchise

rassure la banque ?

Ces questions feront l’objet de deux focus. Le premier sur l’entrepreneuriat « Ai-je le

profil pour entreprendre ? » sera conduit par M. Karim Benthami de la CI Versailles Yvelines. Et le second sur le financement « Pourquoi la franchise rassure la banque ? » sera assuré par Mme Ingrid Rey du Groupe Banque Populaire Val de France. Les dispositifs d’aide dans les Yvelines seront présentés par Mme Diahara Touré de France Active Yvelines. Enfin, la franchise sera abordée par Mme Valérie Guillevis du cabinet Amplitude Reso. La franchise sera illustrée par 5 enseignes spécialisées dans les services. Ces franchises se prêteront pour plus d’interactivité à un jeu de questions-réponses animé par Mme Corinne GICQUEL de Reconversionenfranchise.com.

Un speed meeting

En deuxième partie, se tiendra « un speed meeting ». Chaque participante pourra échanger directement avec les franchiseurs pour faire avancer son projet. Les participantes pourront aussi s’informer sur les opportunités en région Ile-de-France. Les enseignes présentes sont : Action Sport (Coaching sportif), Babychou Services (Garde d’enfants à domicile), Bonjour Services (Multi-services à domicile), Cuisines Raison (Agencement de cuisines à domicile) et Temporis (Travail temporaire/CDD/CDI).

91% des femmes pensent qu’être cheffes d’entreprise est plus épanouissant que le salariat

C’est le résultat d’un sondage Opinionway pour AXA et fondation Entreprendre. Et l »Ile-de-France s’affiche comme l’une des régions les plus favorables à la création d’entreprise. En effet cette région offre des opportunités de créations et de reprise d’entreprise. Et l’entrepreneuriat féminin est fortement soutenu par la région Ile-de-France et de nombreuses associations. Ainsi, le réseau Initiative Ile-de-France. En 2018, celui-ci a soutenu et financé sous forme de prêts d’honneur, 516 entreprises en création ou en reprise dirigées par femmes, soit 38% de son activité.

Atteindre ses ambitions

Au démarrage c’est souvent pour atteindre leurs ambitions que les femmes s’engagent dans la création d’entreprise. Mais, elles se lancent également pour mettre en œuvre leurs idées, répondre à un manque de services, ou de produits . Et parmi les femmes entrepreneures qui ont osé franchir le pas, plus de la moitié était professionnellement actives au moment de la création. Aujourd’hui, elles sont 56 % (toujours selon le sondage Opinionway pour AXA et fondation Entreprendre) à considérer leur entreprise comme source de revenu principale du foyer. 38% des franchisés sont des femmes tous secteurs confondus. La franchise par son côté « clé en main » facilite l’entrepreneuriat et plait de plus en plus aux femmes futures entrepreneures. C’est pourquoi dans cette dynamique, que la plate-forme econversionenfranchise.com poursuit son road show « la Franchise pour les femmes avec sa 3ème édition à Versailles.