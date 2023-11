TOLV : Le rétrofit pour rouler écolo

Pour cette édition du Journal de la Formation, Jérôme Joinet reçoit Antoine Desferet, co-fondateur de TOLV. Ils parlent transformation automobile avec le rétrofit pour passer du Diesel ou de l’Essence à l’électrique.

Tolv est une entreprise à mission de Grenoble fondée en 2019, spécialisée dans le rétrofit. Elle retire le moteur, la boite de vitesse et le réservoir d’une voiture pour les remplacer par des batteries et un moteur électrique. La société propose alors des kits de conversion made in Tolv avec des produits recyclables pour une économie circulaire.

En effet, pour suivre la transition écologique, la société a développé des nouvelles technologies pour ses clients. Parmi les clients de marques de Tolv, la ville de Montreuil, la Métropole de Grenoble ou encore celle de Strasbourg.

Si vous voulez travailler dans cette entreprise à mission, allez sur le site, dans la rubrique « Ressources ». Il y a à ce jour 5 offres d’emploi : ingénieur modélisation systèmes, ingénieur méthodes process industriels ou encore stagiaire assistant commercial et marketing.

Tolv en partenariat avec le CFAie de Val de Reuil

Les 40 personnes les plus formés sur le rétrofit au monde travaille déjà pour Tolv. Alors, l’entreprise a décidé de faire un partenariat avec le CFAie de Val de Reuil. L’objectif est de former les étudiants qui pourraient être des futurs collaborateurs au rétrofit. Le rétrofit fait donc partie des modules des formations en mécaniques automobiles. Ceci permet alors de former les étudiants à la méthode Tolv et de les préparer à la vision de l’entreprise.

Si vous êtes intéressé pour suivre une formation d’automobile au CFAie de Val de Reuil, rendez-vous sur le site.