Où ? Là ? Là ! Par ici la bonne adresse pour sortir se restaurer à Paris

« Où ? Là ? Là ! Par ici la bonne adresse » Votre émission pour savoir où sortir, où manger, où découvrir ? Découvrez toutes les bonnes adresses pour partir à la découverte d’un Paris insolite, emblématique ou méconnu. Aujourd’hui, c’est trois nouvelles adresses parisiennes, découverte !

Bien manger à Paris ? Un jeu d’enfant !

Cette semaine découvrons tout d’abord le restaurant Nana. Ouvert par Anaïs et Nicolas, ce restaurant où tout est fait maison est un « fish-bar, bistrot ». Dégustez du poisson frais midi et soir au 10 rue Breguet dans le 11ème arrondissement.

Ensuite partons à la découverte d’Animal record & kitchen. Le point éphémère dans le 10ème au 220 quai de Valmy vous connaissez ? Un endroit pour faire la fête le week-end mais c’est également un restaurant. Ouvert il y a quatre ans, mélanger musique et dégustation de tapas, salade et sandwich. C’est simple, c’est frais et c’est jeune !

Et enfin, vous prendrez bien une petite crêpe ? Valentine, Olivier et Stanislas ont ouvert la crêperie Gigi il y a deux ans. Ouvert du mardi au samedi de 12h à 22h30 dégustez des crêpes bio à base de produit frais. Toutes les crêpes sont à base de farine de sarrasin.

Voilà, encore, trois bonnes adresses pour profiter d’un repas en amoureux ou entre amis.