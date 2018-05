Découvrez les formations d’Engage University

Aujourd’hui, nous vous proposons de découvrir une structure originale : Engage. Constituée autour de deux activités : Engage University et Engage Action Hub. Le Journal de l’Emploi, vous fait découvrir aujourd’hui, l’institut de formation, Engage University. Avec son président et fondateur, Jérôme Cohen.

Engage University

Engage University est un institut de formation, sa mission est de « former les positifs du monde qui se construit« . Les formations proposées par Engage sont dédiées aux transformations sociétales. Les différentes formations permettent d’acquérir des nouveaux savoirs, savoir-faire et savoir-être pour comprendre les grands défis du XXIème siècle.

À propos d’Engage

Engage, est créé en 2015 par Jérôme Cohen. Aujourd’hui, la structure rassemble une communauté de 5 000 membres actifs. Elle se répartie en deux activités : Engage University et Engage Action Hub. La première est un institut de formation et le second une plateforme d’actions citoyennes.

Si vous aussi vous souhaitez comprendre et apprendre les transformations du XXIème siècle, rendez-vous sur engage.world