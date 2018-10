Un mode de vie qui conduit à devenir entrepreneure.

Ce n’est pas un événement particulier. Mais son mode de vie qui a incité Philippine de Saint-Exupéry à devenir entrepreneure et à créer sa société de production audiovisuelle Klap N Play. Entre la réalisation de vidéos en B to B et la récolte de fonds pour construire une école dans la banlieue de Dakar, Philippine de Saint-Exupéry déborde d’énergie et de projets. Hyperactive, l’envie d’entreprendre est peut-être inscrite dans ses gènes. Elle souligne qu’elle sera toujours heureuse dans sa vie si elle est constamment en situation d’apprendre. Or, créer un projet, c’est le faire évoluer en permanence face à des obstacles et des événements qu’on ne maîtrise pas.

T’inquiète… je gère

Découvrez l’intégralité du témoignage de Philippine de Saint-Exupéry, jeune entrepreneure, dans « T’inquiète… je gère ».« T’inquiète…. Je gère » c’est le rendez-vous pour donner aux jeunes de 15 à 25 ans le goût de se lancer. Qu’ils aient monté des projets, créé une association ou lancé leur start-up, de jeunes entrepreneurs présentent leur parcours. Et ils partagent leurs expériences et leurs conseils. Par conséquent, une émission jeune et conviviale en partenariat avec kangae.fr.

Alors, si vous avez entre 15 et 25 ans, vous avez des envies, des idées, des projets, rendez-vous sur kangae.fr, le site qui donne le goût de se lancer.