Le leader français du prêt-à-porter masculin recrute !

Celio, leader du marché français

Le secteur de la mode et du prêt-à-porter en France génère aujourd’hui plus de 600 000 emplois. Les employeurs sont nombreux et parmi eux, une marque et entreprise connue de tous les français : Celio. Messieurs, chacun a chez soi un vêtement ou accessoire de la marque ! Et aujourd’hui Celio c’est des magasins en France et dans le monde entier, avec pas moins de 1 313 points de vente répartis dans 52 pays. Et les clients ne manquent pas. Ainsi, en 2018, la marque avait accueilli 56 millions de visiteurs dans ses magasins en France. Face à cette forte présence sur le marché, les magasins Celio et l’entreprise recherchent ses futurs collaborateurs et lance sa campagne de recrutement pour 2020.

De nouveaux recrutements pour 2020

Leader du marché du prêt-à-porter en France, Celio emploie aujourd’hui 4 200 collaborateurs dans le monde. Pour perpétuer l’évolution de la marque et renforcer les équipes, Celio recrute pour cette nouvelle année. Sur les métiers de vendeur.se.s en magasins ou dans les pôles marketing, RH ou digital. Venez rejoindre les équipes et vous former chez Celio. Olivier Cortyl, directeur du développement RH nous présente la campagne de recrutement pour 2020. A découvrir dans le Journal de l’Emploi. Ou sur le site www.celio-talents.com.