« T’inquiète… je gère » avec Axelle Besche, cofondatrice d’@Musée

@Musée

@Musée est une application pour vous raconter l’Histoire des villes. Axelle Besche est la cofondatrice de cette application. Pour cette application Axelle a obtenu le prix « Petite Pousse » du concours Engrainages, le concours de création d’entreprises du Réseau des Grandes Ecoles Spécialisées.

Kangae un site pour jeunes entrepreneurs

Si vous avez entre 15 et 25 ans, si vous avez des envies, des idées, des projets, rendez-vous sur kangae.fr. Kangae c’est le site qui donne aux jeunes de 15 à 25 ans le goût de se lancer. Si comme Axelle, vous avez un projet, alors rendez-vous sur kangae pour bénéficier des conseils et des témoignages de jeunes entrepreneurs et d’experts. Vous pouvez retrouver l’ensemble des témoignages des invités sur « T’inquiète… je gère »