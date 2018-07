Mina Storm, une entreprise de lingerie.

Samantha Montalban et Chloé Bernard ont lancé Mina Storm, une marque de lingerie innovante, de caractère et ultra-confortable.

Samantha faisait ses courses avec sa soeur. Ne trouvant pas ce qu’elles cherchaient, Samantha a alors conçu Mina Storm. Puis, Samantha a rencontré Clhoé et ensemble, elles développent désormais cette entreprise. Et toutes les deux insistent sur l’importance des valeurs de leur marque, et sur l’intérêt de créer une entreprise à deux. Alors, découvrez le témoignage de Samantha Montalban et Chloé Bernard, jeunes entrepreneures, dans « T’inquiète… je gère »