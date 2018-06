Do It Abroad, pour partir étudier à l’étranger

Do It Abroad est une plateforme pour accompagner les jeunes qui souhaitent étudier à l’étranger. Et les aider à réaliser leurs rêves. Démarches administratives, assurances, coaching… différents services sont proposés pour les aider à étudier dans l’une des 15 000 universités à travers 89 pays. Do It Abroad, c’est également une application Pimp My Studies pour faciliter la recherche de formations.

Marie Blaise, fondatrice de Do It Abroad

Marie raconte comment sont nés Do It Abroad et son envie d’entreprendre. Elle détaille également comment son projet a mûri et s’est affiné au contact des utilisateurs. Alors c’est donc un témoignage et des conseils très instructifs pour ceux et celles qui veulent entreprendre. A découvrir dans ce nouveau numéro de « T’inquiète… je gère ».

Kangae un site pour jeunes entrepreneurs

Si vous avez entre 15 et 25 ans, vous avez des envies, des idées, des projets, rendez-vous sur kangae.fr, le site qui donne le goût de se lancer. Découvrez d’autres témoignages de jeunes entrepreneurs dans « T’inquiète… je gère ».