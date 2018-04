« T’inquiète… je gère » avec Henri de Kergorlay, cofondateur d’Urban Circus

Urban Circus

Urban Circus est une startup fondée par Henri de Kergorlay et Quentin Xavier. Et elle a pour but de revisiter le gilet jaune. C’est-à-dire qu’elle propose des vêtements à haute visibilité pour plus de sécurité.

Une startup soutenue.

Urban circus est soutenue par différentes structures. En effet, le moovjee, le club des entrepreneurs de l’Isep et d’autres participent à l’aventure Urban Circus. Loin d’être négligeable, les deux fondateurs bénéficient également du soutien de leur entourage. Encore un exemple de création d’entreprise qui souligne l’importance de l’accompagnement.

