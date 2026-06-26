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Tambour battant : La démocratie en question(s) ? 

Emission du 26/06/2026
démocratie

Dans cette édition de Tambour Battant Hélène Mathieu se propose de répondre avec ses invités aux questions que notre Démocratie française affronte aujourd’hui.

Avec Benjamin Morel, constitutionaliste, maitre de conférences à l’université Panthéon Assas auteur de Crise politique, crise de régime, il aborde le sujet de l’instabilité de notre régime politique faute de majorité évidente et cherche comment sortir de l’impasse.

Puis,  avec Olivier Mongin essayiste , directeur pendant 20 ans de la revue « Esprit », auteur de Démocratie d’en haut, démocratie d’en bas et Renaud Meltz, spécialiste d’histoire politique, directeur de recherches au CNRS, auteur d’Egaux ou libres, histoire de la démocratie françaiseils évoquent tour à tour les questions d’égalité, de liberté au regard de la mondialisation actuelle qui accentuerait  la privation de libertés, malgré des mouvements populaires des jeunes de la génération Z. Est abordé également, dans ce dialogue parfois vif ,  le risque de réflexes identitaires dans un contexte où la démocratie est vidée de son contenu par le libéralisme et ils se demandent par exemple s’il faut-il craindre des démocraties ethniques ou des replis identitaires.

Enfin, avec Dominique Rousseau, professeur de droit constitutionnel à Paris I Panthéon Sorbonne, auteur de Six thèses pour la démocratie continuela question de la révision de la Constitution est abordée  par celui qui propose de prévoir dans la constitutionle rôle d’assemblées citoyennes  que les parlementaires, députés et sénateurs, réuniraient  dans leurs circonscriptions, pour faire naitre  des propositions de lois plus proches de la réalité de chacune et chacun.  Si la forme représentative de notre Démocratie est  en train de s’épuiser, les mouvements contestataires, eux, sont force de propositions sur de nombreux sujets : le climat, le logement, la fin de vie, la protection de l’enfance, les droits des femmes… Il montre dans un petit livre Les Contestations qu’ainsi donner sa voix au moment du vote ne risquerait  plus de nous rendre muets.

Et Hélène Mathieu conclue l’émission en proposant de revitaliser le beau concept de fraternité présent dans notre devise républicaine  dont Edgard Morin disait qu’il était « le contraire du mépris hiérarchique et de la cruauté sociale  invisible ».

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