Tambour battant : histoires de vies

Cette édition de Tambour battant intitulée « Histoires de vies », est présentée par Antoine Spire et Patrick Tudoret. Lors de cette émission, vous allez découvrir différents romans à travers leurs auteurs.

Nicole LAPIERRE , Anthropologue et sociologue au CNRS, spécialiste de l’identité et de la mémoire familiale, auteure notamment de « Le plus menteur d’entre nous » (Ed.Seuil) et de « Sauve qui peut la vie » (Ed. Seuil).

Philippe RENONÇAY, écrivain, romancier et critique, est l’auteur notamment de « Portraits de Laura Bloom« (Ed. Buchet Chastel ) et de « Violet permanent » (Ed. Calmann-Lévy) prendra la parole avec Laure HEINICH, Avocate pénaliste, romancière, journaliste , auteure notamment de « La justice contre les hommes » (Ed. Flammarion) et de « Corps défendus » (Ed. Flammarion).

Belinda CANNONE, romancière, essayiste, auteure notamment de « Les vulnérables« (Ed. Stock) et de « Le sentiment d’imposture » (Ed. Calmann-Lévy).

Nicole LAPIERRE nous raconte la belle vie d’un ami ; c’était une vie brillante mais inventée ! Jusqu’à ce que sa mort brutale révèle la vérité à ses proches … Avec Philippe RENONÇAY, nous découvrons deux amis que tout semble séparer : l’un est photographe d’art , l’autre taxidermiste qui empaille les animaux pour le Museum .Tous deux font vivre des êtres disparus. Laure HEINICH s’indigne de la maltraitance subie par les justiciables de la de la part de notre système de justice. Belinda CANNONE nous fait partager des tranches de vie : ses personnages « vulnérables » sont confrontés à des drames de vies ordinaires.