TAMBOUR BATTANT : Dans les profondeurs de la Peau

Dans les profondeurs de la peau c’est le thème de ce numéro de Tambour Battant présenté et préparé par Antoine Spire et Patrick Tudoret.

Tambour battant : L’Entretien

En première partie d’émission vous pourrez découvrir l’ Entretien avec

–David LE BRETON, anthropologue et sociologue , professeur à l’université de Strasbourg , auteur de « La peau et la trace » (Éd. Métailié),

et

-Laure CAMBAU, poète et pianiste , auteure de « ma peau ne protège que vous » (Éd. Castor Astral) . La poète Laure CAMBAU use à la fois de la musique , des mots et de la sensation du toucher pour transmettre une impression d’ensemble dont David LE BRETON nous invite à jouir ; la peau se gonfle de chaque histoire personnelle.

Tambour Battant: Le Gril

En Deuxième partie d’émission le Gril vous propose un débat entre :

– Dorothée LEGRAND, chercheuse en philosophie à l’ENS/CNRS et psychanalyste , auteure de « Ecrire l’absence » (Ed. Hermann ) ,

contre

David LE BRETON, anthropologue et sociologue , professeur à l’université de Strasbourg , auteur de « La peau et la trace » (Éd. Métailié).

David LE BRETON rend compte , avec Dorothée LEGRAND, de la perception de l’absence – impossible à compenser – , telle que Merleau-Ponty l’a analysée. La psychanalyse permet d’envisager l’absence en refusant de la réduire au seul manque

Tabour Battant: Le Grand Témoin

Pour terminer le Grand témoin de Tambour Battant est :

Serge TISSERON, psychiatre et psychanalyste , chercheur associé au CNRS , auteur de « Secrets de famille » (Que sais-je? ) , et de » Le déni ou la fabrique de l’aveuglement » (Éd. Albin Michel) et de « vivre dans de nouveaux mondes virtuels » (Éd. Dunod).

Serge TISSERON, en racontant son histoire personnelle , propose de faire de la peau le lieu de tous nos investissements affectifs.