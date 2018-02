Tambour Battant: Faut-il avoir peur des vaccins ?

Cette semaine « Tambour Battant » s’intéresse aux vaccins. Alors, faut-il avoir peur des vaccins ? Antoine Spire, Patrick Tudoret et leurs invités débattent dans l’émission.

Les vaccins, un débat de société

L’entretien avec Jean de Kervasdoué replace le contexte historique et médical de la récente décision gouvernementale. Soit, onze vaccins obligatoires à partir de 2018.

Jean de Kervasdoué évoque le difficile rapport des forces entre représentants du gouvernement et représentants des industriels privés. Néanmoins il se prononce clairement contre un service public du médicament.

Henri Joyeux et Alain Epelboin, s’affrontent sur des cas concrets de vaccination. Le premier pour affirmer certains risques, le second pour souligner les bienfaits des campagnes de vaccination qu’il a personnellement suivies en Afrique.

Philippe Sansonetti s’inscrit, quant à lui, en faux sur les risques annoncés par Henri Joyeux concernant l’aluminium contenu dans certains vaccins. Il conclut clairement en faveur d’une vaccination consentie, en considérant l’obligation comme un pis aller, hélas nécessaire pour le moment. Il plaide pour une meilleure information scientifique du grand public en rappelant que le vaccin reste le pilier de la santé publique dans le domaine des maladies infectieuses.

Les invités

Jean de Kervasdoué : économiste de la santé et auteur de « Qui paiera pour nous soigner ? » publié aux éditions Fayard.

Henri Joyeux : médecin professeur émérite des universités et auteur de « Vaccins, comment s’y retrouver » aux éditions Du Rocher.

Alain Epelboin : médecin éco-anthropologue au CNRS, vidéaste et co-auteur de « Chronique du saturnisme infantile » aux éditions l’Harmattan et de « Encyclopédie des Pygmées Aka » aux éditions SELAF.

Philippe Sansonetti : professeur au collège de France, auteur de « Vaccin » aux éditions Odile Jacob et de « Des microbes et des hommes » aux éditions Collège de France.