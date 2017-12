Tambour Battant célèbre le cinéaste et ethnologue Jean Rouch

Pour ce nouvel épisode de Tambour Battant, partez à la rencontre de Jean Rouch. Ce réalisateur et ethnologue français est à l’honneur aujourd’hui. L’émission Tambour Battant aborde les questions sociales, philosophiques, scientifiques, historiques, littéraires ou artistiques qui agitent notre époque. Un thème principal rythme l’émission animée par Antoine Spire et Marie-Christine Weiner.

Jean Rouch, le réalisateur ethnographe

Né en 1917 à Paris, Jean Rouch aurait eu 100 ans cette année. A cette occasion, la Bibliothèque Nationale de France lui a consacré une exposition du 26 septembre au 26 novembre 2017 intitulée « Jean Rouch, l’Homme-Cinéma ». En effet, cette exposition présentait la vie et l’œuvre de l’explorateur, ethnographe, photographe et cinéaste.

Durant sa vie, Jean Rouch a produit près de 180 films tournés principalement en Afrique. Il a manié la caméra d’une manière très personnelle, revendiquant sa subjectivité et son empathie avec ses sujets. Et en devenant un outil d’investigation, sa caméra a mis en lumière les hommes, leur vie et leurs croyances.

Le rapport de l’ethnologue et cinéaste avec le Niger est très présent dans ses films. Car l’étude des pays africains et des peuples Dogons sont au cœur du travail de Jean Rouch.

Une palette d’experts pour célébrer le réalisateur

Au cours de l’émission, différents invités entourent Antoine Spire et Marie-Christine Weiner. Dans une première partie, interviennent Bernard Surugue, ethnomusicologue, qui a souvent accompagné Jean Rouch lors de ses voyages et Amélie-Katirou Essessé, une architecte en charge de l’entretien de la maison de Jean Rouch au Niger.

La partie « Sur le grill » oppose Nadine Wanono, anthropologue et spécialiste du pays Dogon à Stéphane Aubouard, journaliste. Ce dernier est le rédacteur d’un reportage de 10 pages paru dans« l’Humanité » recensant les héritiers du cinéaste.

Enfin, la dernière partie de l’émission est consacrée aux véritables chefs-d’œuvre de Jean Rouch. Laurent Roth, cinéaste et fin connaisseur de la filmographie du réalisateur revient sur les films qui ont marqué sa carrière. Il est accompagné en plateau par Pascal Leclerq, membre de la fondation Jean Rouch.

Cette émission rend hommage au cinéaste-ethnographe parti en 2004, à l’âge de 87 ans, victime d’un accident de voiture au Niger.