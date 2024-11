BLUE SOFT RECRUTE dans les métiers de l’IT

Thierry Boccara, co-dirigeant du groupe Blue Soft, est l’invité de cette édition du Journal de l’Emploi. Avec lui, nous faisons le point sur les enjeux du recrutement dans un secteur IT en constante évolution et sur les ambitions de son entreprise.

Blue soft est en plein recrutement de talents

L’objectif de l’entreprise est de recruter une vingtaine de personnes avant fin 2024: experts infrastructure, ingénieurs Devops, développeurs full stack, etc. Ils projettent également le recrutement de 250 collaborateurs en 2025!

Côté recrutement, Thierry Boccara insiste sur une approche ouverte et inclusive : les profils débutants sont bienvenus. En effet Blue Soft encourage les candidatures de profils junior afin de les aider à évoluer dans ce secteur extrêmement dynamique.

Pour en savoir plus sur les opportunités proposées par Blue Soft, rendez-vous sur leur site de recrutement.

A propos de Blue Soft

Blue Soft (900 collaborateurs – 107 M€ de CA en 2023) accompagne plus de 300 clients (grands comptes, ETI) dans leurs projets stratégiques liés au numérique : transformation digitale, cloud et infrastructures. Depuis son siège de Charenton-le-Pont (Val-de-Marne), l’entreprise rayonne à l’échelle nationale grâce à ses six implantations en région (Aix-en-Provence, Lyon, Niort, Rouen, Strasbourg et Toulouse) ; elle est également présente en Belgique et en Suisse.