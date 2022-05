L’invité de Guillaume Durand : le Groupe Vertical

Guillaume Durand reçoit Yann Rambaud le fondateur du Groupe Vertical, un réseau d’agences de communication implantées dans une dizaine de villes françaises avec une spécialisation en optimisation de sites web. Depuis 2018 la mission du groupe Vertical est d’aider les entreprises à positionner leur site vitrine ou marchand sur les moteurs de recherche.

Groupe vertical une croissance externe



En seulement quatre ans, le groupe vertical a réussi à s’implanter dans toute la France, et a prouvé qu’un modèle décentralisé d’agences de communication en région était un modèle gagnant. “C’est un groupe qui a fortement évolué (…) petit à petit nous sommes passés à de la croissance externe, en rachetant une quinzaine d’agences, sur toutes les villes de France.” Le groupe continue son expansion et devrait compter une vingtaine d’acquisitions d’ici à la fin de l’année 2022, le Groupe Vertical a aussi des ambitions à l’international comme l’explique Yann Rambaud : “Nous avons aujourd’hui des pôles régionaux très forts et nous allons continuer cette expansion en France sur les derniers territoires qu’il nous reste à conquérir comme la région PACA, et on attaque l’international à partir de cet été.”

Groupe Vertical, une approche par secteur d’activité en France :

Pour répondre aux attentes de ses clients, le Groupe Vertical peut compter sur des collaborateurs experts dans plusieurs domaines d’activités dont le retail, la santé, les métiers du juridique ou encore l’immobilier. “Nous avons racheté depuis trois ans des agences de communication spécialisées sur des niches sectorielles, comme par exemple la promotion immobilière (…) nous sommes aujourd’hui l’un des acteurs reconnus dans le monde de la promotion immobilière. Nous avons aujourd’hui une dizaine de spécialités sectorielles.