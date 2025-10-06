Spéciale Business Women – L’entrepreneuriat au féminin

Les femmes, piliers de l’économie de demain

L’émission Business vous-même consacre une édition spéciale à l’entrepreneuriat au féminin. Autour de la table, Carole Gratzmuller, présidente de FCE France et dirigeante d’Etna Industries, et Sylvie Bonello, déléguée générale de la Fondation MMA des Entrepreneurs du Futur, échangent sur la place des femmes dans le monde de l’entreprise.

Business Women: des chiffres encourageants, mais une représentation encore inégale

En France, près de 48 % des créations d’entreprises sont le fait de femmes. Pourtant, seules 10 % des PME sont dirigées par des entrepreneures, et le CAC 40 ne compte que quatre femmes à sa tête. Les invitées appellent à plus de visibilité, de confiance et de soutien pour encourager les femmes à entreprendre et à accéder aux postes de décision.

Entrepreneuriat au féminin: Solidarité, réseaux et rôle modèle

Créé en 1945, le réseau FCE France célèbre ses 80 ans d’action pour promouvoir la sororité, la transmission et la mixité dans l’économie. Ensemble, les femmes chefs d’entreprise défendent une approche fondée sur la bienveillance, la coopération et l’audace, indispensables à une économie plus équilibrée et durable.

FCE France – Femmes Chefs d’Entreprises, un réseau pionnier et visionnaire

Créée en 1945, l’association FCE France (Femmes Chefs d’Entreprises) est le premier réseau français dédié aux femmes dirigeantes. Un réseau fondé à l’origine pour rompre l’isolement des entrepreneures de l’après-guerre. Ensuite, FCE France s’est imposé au fil des décennies comme un acteur incontournable de la mixité économique. Présente dans plus de 70 pays, l’organisation rassemble aujourd’hui des milliers de femmes. Des femmes audacieuses, engagées et solidaires, issues de tous les secteurs d’activité. Son objectif : favoriser le partage d’expériences, la transmission intergénérationnelle et la représentation des femmes dans les instances économiques. Son mot d’ordre : Pionnières et visionnaires.

La Fondation MMA des Entrepreneurs du Futur – Un “do tank” au service de l’innovation et de l’humain

Créée il y a dix ans, la Fondation MMA des Entrepreneurs du Futur soutient et accompagne les dirigeants dans les mutations économiques et sociales d’aujourd’hui. Véritable “do tank”, elle agit sur le terrain, au plus près des entrepreneurs. Pour cela les propose à travers des études, podcasts, événements et partenariats avec des réseaux professionnels. Sa mission : aider les entreprises à anticiper les transformations et promouvoir un entrepreneuriat plus responsable, inclusif et durable. La fondation s’intéresse tout particulièrement à l’entrepreneuriat féminin. En effet la Fondation pense que les femmes sont au cœur de l’innovation et du changement pour construire l’économie de demain.



