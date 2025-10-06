Demain! est
disponible sur
TNT idf
31
Numéricable
94
Free
236
Orange
219
SFR
457
Bouygues
302
Revoir sur Youtube
Location Studio
Business Women

Spéciale Business Women – L’entrepreneuriat au féminin

le 06/10/2025 - Durée 16 minutes
Entrepreneuriat au féminin

Les femmes, piliers de l’économie de demain

L’émission Business vous-même consacre une édition spéciale à l’entrepreneuriat au féminin. Autour de la table, Carole Gratzmuller, présidente de FCE France et dirigeante d’Etna Industries, et Sylvie Bonello, déléguée générale de la Fondation MMA des Entrepreneurs du Futur, échangent sur la place des femmes dans le monde de l’entreprise.

Business Women: des chiffres encourageants, mais une représentation encore inégale

En France, près de 48 % des créations d’entreprises sont le fait de femmes. Pourtant, seules 10 % des PME sont dirigées par des entrepreneures, et le CAC 40 ne compte que quatre femmes à sa tête. Les invitées appellent à plus de visibilité, de confiance et de soutien pour encourager les femmes à entreprendre et à accéder aux postes de décision.

Entrepreneuriat au féminin: Solidarité, réseaux et rôle modèle

Créé en 1945, le réseau FCE France célèbre ses 80 ans d’action pour promouvoir la sororité, la transmission et la mixité dans l’économie. Ensemble, les femmes chefs d’entreprise défendent une approche fondée sur la bienveillance, la coopération et l’audace, indispensables à une économie plus équilibrée et durable.

FCE France – Femmes Chefs d’Entreprises, un réseau pionnier et visionnaire

Créée en 1945, l’association FCE France (Femmes Chefs d’Entreprises) est le premier réseau français dédié aux femmes dirigeantes. Un réseau fondé à l’origine pour rompre l’isolement des entrepreneures de l’après-guerre. Ensuite, FCE France s’est imposé au fil des décennies comme un acteur incontournable de la mixité économique. Présente dans plus de 70 pays, l’organisation rassemble aujourd’hui des milliers de femmes. Des femmes audacieuses, engagées et solidaires, issues de tous les secteurs d’activité. Son objectif : favoriser le partage d’expériences, la transmission intergénérationnelle et la représentation des femmes dans les instances économiques. Son mot d’ordre : Pionnières et visionnaires.

La Fondation MMA des Entrepreneurs du Futur – Un “do tank” au service de l’innovation et de l’humain

Créée il y a dix ans, la Fondation MMA des Entrepreneurs du Futur soutient et accompagne les dirigeants dans les mutations économiques et sociales d’aujourd’hui. Véritable “do tank”, elle agit sur le terrain, au plus près des entrepreneurs. Pour cela les propose à travers des études, podcasts, événements et partenariats avec des réseaux professionnels. Sa mission : aider les entreprises à anticiper les transformations et promouvoir un entrepreneuriat plus responsable, inclusif et durable. La fondation s’intéresse tout particulièrement à l’entrepreneuriat féminin. En effet la Fondation pense que les femmes sont au cœur de l’innovation et du changement pour construire l’économie de demain.


Vous aimerez aussi

10- Générations Reconversion

Générations reconversion: l’accompagnement et le bilan de compétences

Emission du 20/04/2023 - Durée 7 minutes

David Zoute, Président de la Fédération Française des Professionnels de l’Accompagnement et du Bilan de Compétences (FFPABC) est l’invité de cette édition. Un journal de l’emploi enregistré sur l’évènement...

01 - Le Journal de l'Emploi

Le Journal de l’emploi: 1000 emplois à pourvoir dans le Groupe Orano

Emission du 03/11/2018 - Durée 6' minutes

Le groupe Orano recrute 1000 personnes Jean Cassingena, Directeur emploi formation du Groupe Orano est l’invité du Journal de l’emploi. Le groupe Orano issu de la transformation du groupe...

01 - Le Journal de l'Emploi

La CNAV recrute : 40 emplois en CDI à saisir!

Emission du 10/09/2018 - Durée 6 minutes

Emploi: La Cnav lance une campagne de recrutement Premier organisme français de retraite, la Cnav (Caisse nationale d’assurance Vieillesse) gère la retraite du régime général de la Sécurité sociale....

Les dernières émissions

reconversion dans l'assurance

Réussir sa reconversion professionnelle dans le secteur de l’assurance

Emission du 09/10/2025 - Durée 7 minutes
L’assurance: secteur qui recrute et offre de belles opportunités Dans cette nouvelle édition de Générations Reconversion, découvrez comment se reconvertir dans le secteur de l’assurance, un domaine dynamique qui regroupe 255 entreprises et 162 000 salariés en France, représentant 99 % du marché.L’Invitée de l’émis...
Voir toutes les emissions
Reconversion dans le Digital

Réussir sa reconversion dans les métiers du digital

Emission du 09/10/2025 - Durée 7 minutes
La reconversion dans la tech et le digital : c’est possible ! Dans cette édition spéciale enregistrée sur le salon Générations Reconversion, découvrez comment changer de carrière et intégrer le secteur dynamique du digital et de la tech.Nous recevons Amédie Sessi, fondatrice de Draw My Futures, un organisme spécialisé dans l’accom...
Voir toutes les emissions
Kalee

Générations Reconversion : Kalee accompagne les seniors vers l’emploi

Emission du 08/10/2025 - Durée 12 minutes
Dans cette édition de Générations Reconversion, l’émission met en lumière Kalee, un organisme spécialisé dans l’accompagnement sur les soft skills. Un organisme qui a créer un programme « il est d’or mon sénior » qui accompagne des seniors en reconversion professionnelle. Les invités sont Arnaud Ardouin, co-fondateur de K...
Voir toutes les emissions
chambre de métiers et de l'artisanat d'IDF

Reconversion professionnelle : réussir dans l’artisanat

le 08/10/2025 - Durée 8 minutes
Dans cette édition spéciale de Générations Reconversion, l’émission explore l’univers de l’artisanat. Car c’est un secteur riche en opportunités pour ceux qui envisagent une reconversion professionnelle. Francis Bussière, président de la Chambre de métiers de l’artisanat d’Île-de-France, est notre invité. Il vous expli...
Voir toutes les emissions