Location Studio
09 - Le Journal des Salons

SPECIAL SIBCA: Woodoo transforme le bois et ouvre de nouvelles opportunités d’emploi

le 26/09/2025 - Durée 6 minutes

Dans cette édition enregistrée au Salon de l’immobilier Bas Carbone 2025, Timothée Boitouzet, CEO de Woodoo, est venu présenter son entreprise et ses projets autour du bois bas carbone.

Woodoo : une entreprise innovante qui change la construction

Woodoo transforme le bois à l’échelle moléculaire pour lui conférer des propriétés comparables à celles du béton armé. Ce bois haute performance peut ainsi être utilisé pour des poteaux, poutres et éléments de structure, offrant une alternative durable aux matériaux traditionnels.

Depuis sa création en 2017, Woodoo a développé plusieurs brevets et levé 31 millions de dollars auprès d’investisseurs américains et européens. L’entreprise a déjà livré ses premiers chantiers en Suisse et prévoit de déployer sa technologie en France, notamment dans les bâtiments industriels et les data centers, en partenariat avec Bouygues Construction.

Une technologie compétitive et respectueuse de l’environnement

Le bois proposé par Woodoo n’est pas seulement bas carbone : il est également plus performant et moins coûteux que le béton qu’il remplace. Cette combinaison de durabilité et de compétitivité est au cœur de l’innovation dans le secteur du bâtiment bas carbone. Des opportunités d’emploi dans un secteur en mutation Avec 40 collaborateurs répartis entre Paris et ses sites industriels, Woodoo recrute actuellement pour des postes clés : directeur technique, directeur commercial et responsable certification. Le secteur, en pleine transformation, attire des talents motivés par des métiers porteurs de sens et d’impact environnemental.

Pour en savoir plus et postuler Rendez-vous sur le site de Woodoo dans la rubrique Nous rejoindre.

Voir toutes les émissions enregistrées sur le Salon du SIBCA

