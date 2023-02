Salon Learning Technologie: rencontre avec Philippe Gil

Philippe Gil, Co Fondateur et directeur associé de Il&DI (International Learning et Développement Institute) est l’invité de cette édition du journal de la formation enregistrée sur le Salon Learning Technologie.

L’occasion de revenir avec lui sur l’histoire du digital dans la formation, avec le e-learning, le digital learning, le social Learning, l’immersive learning, et ceci au travers des différentes innovations technologiques (du web 2.0 au metaverse, en passant par la réalité virtuelle).

Des changements nombreux qu’il nous propose de suivre dans sa news lettre digital-learning-academy.com.

Avec sa société de Conseil IL&DI Philippe Gil accompagne les acteurs de la formations, dans la transformation digitale des activités de formation.