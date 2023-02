Ici ON Challenge: SMALLTOX

Amal Laoui reçoit Adlen Yousfi, directeur général de Smalltox

Smalltox est une solution complète de distribution et de gestion de produits d’assurance par groupement tant en santé, prévoyance qu’IARD, pour le particulier, le professionnel et les entreprises.

C’est middleware entre les concepteurs et distributeurs de produits d’assurance et les gestionnaires et assureurs.

Adlen Yousfi évoque les différents points qui font que les clients choisissent Smalltox et comment se noue la relation de partenariat entre les différents acteurs, du distributeur-concepteur à l’assureur en passant par le gestionnaire et les autres.