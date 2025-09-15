SIBCA: Construire une carrière dans l’immobilier bas carbone

À l’occasion du Salon de l’immobilier bas carbone, une émission spéciale a été enregistrée pour explorer un sujet d’avenir : les carrières dans la construction et l’immobilier bas carbone. Deux invités ont partagé leur expertise et leur vision :

Anne-Claire BARBERI, directrice RSE et innovation du groupe PERIAL entreprise à mission certifiée et experte de la gestion durable du patrimoine.

Arnaud NOUAILHAS, CSR Manager chez L’Oréal, en charge d’une stratégie ambitieuse sur plus de 4,5 millions de m² de bâtiments répartis dans 70 pays.

Des métiers porteurs de sens et d’avenir

Dans un contexte économique parfois tendu pour le bâtiment, le constat est clair : les besoins en compétences n’ont jamais été aussi forts. La Fédération française du bâtiment estime à près de 20 000 le nombre de postes à pourvoir. Mais au-delà du volume, c’est surtout la transformation des métiers qui marque le secteur. Gestion extra-financière, performance énergétique, économie circulaire, innovation… Travailler dans le bas carbone, c’est exercer un métier qui a du sens et qui prépare l’avenir.

Transformation et nouveaux métiers dans la Construction Bas Carbone

Comme l’expliquent les intervenants, l’immobilier bas carbone ne se résume pas à créer de nouveaux métiers. Il s’agit aussi de faire évoluer les compétences existantes. Les asset managers, par exemple, doivent désormais intégrer des indicateurs environnementaux dans leur pratique quotidienne. Parallèlement, des fonctions inédites émergent, telles que responsable de banque de matériaux, chargé d’optimiser la réutilisation des ressources à l’échelle d’un parc immobilier.

La formation, un enjeu clé pour la construction Bas Carbone

Face à ces évolutions, la question des compétences est centrale. Les formations supérieures intègrent de plus en plus les enjeux du bas carbone, et les jeunes diplômés arrivent sur le marché avec une sensibilité accrue aux questions environnementales. Pour les professionnels déjà en poste, l’apprentissage continu est essentiel : conférences, modules complémentaires, autoformation, ou encore partage d’expérience.

Métiers du Bas Carbone: des métiers passion et qui donnent du sens

Les deux invités sont unanimes : il n’existe pas de parcours type. L’important est de capitaliser sur ses compétences, d’ajouter des briques à son expertise et surtout de suivre son envie. L’immobilier bas carbone offre un formidable terrain d’innovation et d’action, où chacun peut trouver un rôle à jouer.