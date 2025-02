Cap ou pas Cap : Jean-Christophe Maisonneuve, du sport de haut niveau au coaching mental

Dans cette nouvelle édition de Cap ou pas Cap, Julienne Nadin reçoit Jean-Christophe Maisonneuve, ancien sportif de haut-niveau et directeur retail, devenu préparateur mental et coach business.

Un parcours de résilience et de transmission

Dans Cap ou pas Cap, Julienne Nadin explore des parcours de reconversion professionnelle marquants. Cette fois, elle accueille Jean-Christophe Maisonneuve, qui a connu plusieurs carrières avant de trouver sa véritable vocation. Ancien joueur de rugby et de volleyball à haut niveau, il a ensuite occupé des postes de direction retail chez Décathlon, Célio, l’Oréal ou même Apple avant d’opérer un virage décisif vers le coaching mental et la préparation à la performance.

Il partage les enseignements tirés du sport et du management, les défis qui ont marqué ses transitions professionnelles et le déclic qui l’a poussé à devenir préparateur mental. À travers son approche, il aide aujourd’hui athlètes, entrepreneurs et professionnels à développer leur mindset, gérer leurs émotions et maximiser leur potentiel.