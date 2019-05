Be a Boss, un rendez-vous pour les femmes entrepreneures

Le Forum Be a Boss continue son tour de France. Il sera à Rennes le 4 juin. Le slogan de cette année : « Créer sa boite : elles ont osé pourquoi pas vous ? ». Et toutes les femmes entrepreneures ou porteuses d’un projet sont invitées à participer à ce grand Forum national. Elles peuvent aussi à concourir aux « Be a boss Awards ». Be a Boss permet aux femmes de booster leur ambition entrepreneuriale, de nourrir leur réflexion, et de développer leur réseau. Ce forum permet également d’’échanger avec des rôles modèles, et de trouver un accompagnement ou des financements.

Be a Boss Awards

En plus de rencontrer des professionnels et de profiter d’un partage d’expérience intéressant pour leur projet, les participantes pourront assister aux « Be a Boss Awards » : 7 startups de la région, fondées ou co-fondées par une femme, viendront pitcher sur scène, devant le public et le jury. Deux d’entre elles seront sélectionnées pour participer à la finale des « Be a boss Awards » qui aura lieu le 19 septembre à Paris. Les lauréates bénéficieront d’espaces publicitaires d’une valeur brute de 30 000 euros à consommer dans les supports du groupe Reworld Media, et d’un accès premium à l’un des dispositifs de Bpifrance Financement. Le programme complet et les inscriptions sont sur be-a-boss.com.

Business Women, l’émission des femmes qui entreprennent.

Chaque mois, Business Women donne la parole à des femmes entrepreneures. Deux femmes entrepreneures viennent débattre d’un thème autour de l’entrepreneuriat. Elles partagent également leur coup de coeur ou leur coup de gueule. L’activité de leur entreprise est présentée à partir de leur publication sur les réseaux. Une chronique est également dédiée aux structures qui accompagnent les femmes qui entreprennent (BGE, Initiative France, Les Premières et Moovjee). Alors, profitez de l’expérience et des conseils des entrepreneures de Business Women. Les émissions sont disponibles sur Business Women.