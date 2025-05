Maestris BTS : une voie rapide vers l’emploi

Adélaïde Epitalon, directrice de Maestris BTS, est l’invitée de Jérôme Joinet dans cette édition de Scroll Ton Futur. Le BTS est un diplôme solide et reconnu, accessible juste après le bac. En deux ans, il permet aux étudiants d’obtenir un diplôme national et de choisir librement leur parcours : entrer rapidement dans la vie professionnelle ou poursuivre leurs études. « En gros, vous êtes libre », résume Adélaïde Epitalon. Une solution idéale pour celles et ceux qui veulent avancer vite… tout en gardant le choix.

Des filières variées et professionnalisantes

Chez Maestris BTS, les spécialités couvrent des domaines clés comme la communication, la comptabilité-gestion, l’immobilier, la banque-assurance ou encore le transport. La filière communication est particulièrement dynamique. Le BTS professions immobilières, lui, permet de travailler dans la transaction ou la gestion de copropriété, avec en plus l’accès à la carte professionnelle. Même dans un marché en crise, rappelle la directrice, il faut « toujours des vendeurs ». Ces métiers sont accessibles, concrets, et bien rémunérés pour les profils motivés.

Le BTS transport est également en forte demande, notamment dans les régions portuaires du sud de la France.

Une école présente dans 11 villes

Avec des campus à Paris, Lille, Lyon, Grenoble, Reims, Toulouse, Aix, Toulon ou Bordeaux, Maestris BTS couvre tout le territoire. Et la mobilité est facilitée : une inscription dans une ville peut être transférée sur un autre campus en fonction des opportunités d’alternance.

Un accompagnement humain et ciblé

L’école mise sur des petits effectifs pour mieux accompagner les étudiants. Les formateurs suivent deux à trois élèves chacun dans la préparation aux examens. L’approche repose sur la bienveillance et le suivi de ceux qui rencontrent des difficultés, dans l’objectif de les faire réussir.

L’alternance, une priorité

90 % des formations se font en alternance. Dès l’inscription, les étudiants rencontrent un chargé de relations entreprises pour construire leur projet et les aider à décrocher un contrat. Maestris BTS prend ce rôle d’accompagnement au sérieux, notamment pour sécuriser la toute première expérience professionnelle.

Comment candidater ?

L’inscription est possible via Parcoursup ou directement sur le site de l’école. Après le bac, les entretiens ont lieu début juillet. Et comme le dit la directrice pour conclure : « «Un conseil ? Soyez vous-même. »

Plus d’informations sur : Maestris BTS | Ecole Bac+2 dans 11 villes de France