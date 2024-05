Alliance Emploi : la création d’emplois stables

Le Journal de l’emploi a reçu Karim Khetib, directeur général d’Alliance Emploi, une initiative novatrice qui vient en aide aux travailleurs et aux entreprises depuis un quart de siècle.

Fondée il y a 25 ans, Alliance Emploi est un groupement d’employeurs à but lucratif. Dont la mission première est de favoriser l’emploi dans diverses régions. Cette initiative, née d’une volonté de solidarité entre entreprises. Vise à mutualiser les compétences nécessaires en fonction des saisons et des besoins spécifiques des industries locales.

Ce groupement d’employeurs repose sur un modèle unique où plusieurs entreprises se regroupent pour créer une structure permettant de recruter et de former des travailleurs, qui seront ensuite mis à disposition des entreprises membres selon leurs besoins. Cette approche novatrice permet de garantir aux travailleurs une certaine stabilité d’emploi tout en répondant aux demandes fluctuantes des entreprises adhérentes.

Des résultats concrets

Avec 6 régions couvertes, 22 agences réparties sur le territoire, et plus de 1800 salariés et 400 entreprises adhérentes. Alliance Emploi a su s’imposer comme un acteur majeur dans le domaine de l’emploi et de la formation. En se concentrant principalement sur les métiers de l’industrie et de la logistique, l’organisation a permis à de nombreux travailleurs de trouver des emplois stables et adaptés à leurs compétences.

Alliance Emploi suit de près l’évolution des métiers et des besoins du marché du travail. Grâce à cette veille constante. L’organisation peut préparer au mieux ses salariés. En leur offrant ainsi des formations adaptées. Ce qui améliore leur employabilité et leur permet de s’adapter aux exigences du marché.