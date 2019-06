Enedis: Si on changeait notre façon de consommer ?

La transition énergétique avec Enedis

Nous sommes de plus en plus nombreux à vouloir avoir un comportement écolo et à passer à la transition énergétique. Pour se faire, nous avons besoin des entreprises comme ENEDIS, grand groupe distributeur d’électricité. Pour en parler, nous accueillons sur le plateau, Michel Derdevet, secrétaire général du réseau.

Les moyens pour la transition énergétique par le réseau

L’un des moyens pour passer à la transition énergétique est de passer au comptage intelligent notamment grâce aux compteurs Linky. Son système nous permet de connaître également notre consommation. Dès lors on peut essayer de la réduire. Le deuxième point est la connexion avec les énergies renouvelables que le réseau de distribution collecte et redistribue. L’entreprise mettrait aussi à disposition l’électricité pour les transports électriques. Tous ces moyens sont utilisés afin de faire cette transition énergétique.