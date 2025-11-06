Demain! est
04- CAP OU PAS CAP

Samir Benjelloun : de footballeur à responsable RH chez L’Oréal, un parcours inspirant

Emission du 06/11/2025 - Durée 33 minutes
Cap ou pas Cap avec Samir Benjelloun

Ancien footballeur pro, Samir Benjelloun raconte dans Cap ou pas Cap comment il a transformé ses valeurs sportives en atouts pour sa carrière RH chez L’Oréal.

De la pelouse à l’entreprise : une réorientation, pas une reconversion

Dans l’émission Cap ou pas Cap, Samir Benjelloun partage un parcours singulier : celui d’un footballeur professionnel devenu responsable RH chez L’Oréal. Un chemin qu’il décrit non pas comme une reconversion, mais comme une réorientation naturelle, portée par des compétences transférables du sport au monde de l’entreprise.

Formé au Paris-Saint-Germain, il a connu une carrière riche en expériences, de la Coupe de Chypre à l’Europa League, avant de raccrocher les crampons. À seulement 28 ans, Samir entame une nouvelle aventure. “Je suis convaincu que le sportif de haut niveau a des talents cachés, notamment sur la dimension soft skills”, explique-t-il.

L’apprentissage permanent, moteur de progression pour Samir Benjelloun

Après avoir débuté dans un cabinet de recrutement, puis chez Vinci, Samir rejoint L’Oréal en tant que responsable Ressources Humaines. Un poste où il accompagne les collaborateurs tout au long de leur parcours professionnel : intégration, développement des compétences, mobilité, pilotage de la performance.

Pour lui, l’apprentissage est une philosophie de vie. “Chez L’Oréal, 70 % de l’apprentissage vient des rencontres et du partage avec ses pairs. On apprend en observant, en échangeant, en s’ouvrant à l’extérieur.” Un état d’esprit qu’il compare à celui du sportif, toujours en quête d’amélioration continue.

Des valeurs sportives au service du management

De son passé de footballeur, Samir garde des valeurs fortes : la résilience, l’humilité et le goût du collectif. Il souligne l’importance du mindset, cette posture mentale tournée vers la performance et la progression. “Être performant, ce n’est pas faire le minimum. C’est aller plus loin, prouver sa valeur, tout en restant bienveillant et rigoureux.”

Aujourd’hui encore, il entraîne une équipe amateur, l’AS Orange, qu’il a menée à plusieurs titres nationaux. Son sifflet de coach symbolise le lien entre ses deux mondes : celui du sport et celui de l’entreprise. “Le RH, comme l’entraîneur, est garant du cadre et du collectif. Il fait grandir les autres.”

Oser, se connaître, se dépasser

À ceux qui doutent ou veulent changer de voie, Samir délivre un message clair : oser. Pour lui, la clé réside dans la préparation mentale et la connaissance de soi. “On parle souvent de fatigue physique, mais la fatigue psychologique est tout aussi réelle. Il faut savoir s’arrêter, respirer, se ressourcer.”

Convaincu que la curiosité et le courage d’explorer ouvrent toutes les portes, il incarne l’esprit même de l’émission Cap ou pas Cap : oser franchir le cap du changement, avec méthode, passion et humanité.

Semaine de l’Industrie en Île-de-France avec France Travail

Emission du 07/11/2025 - Durée 5 minutes
Caroline Riffard, Directrice régionale adjointe de France Travail Île-de-France, était l’invitée de Demain TV. Elle nous explique les actions menées en faveur de l’industrie francilienne. Entre dynamisme économique, formation, recrutement et attractivité des métiers, l’Île-de-France s’affirme comme une véritable terre d’indus...
