10 - GÃ©nÃ©ration Reconversion 2025

RÃ©ussir sa reconversion dans lâ€™hÃ´tellerie-restauration grÃ¢ce Ã  lâ€™Ã©cole Ducasse

le 03/10/2025 - DurÃ©e 10 minutes
Ã©cole Ducasse


La reconversion professionnelle attire de plus en plus de FranÃ§ais, notamment dans les mÃ©tiers de bouche et de lâ€™hÃ´tellerie-restauration. Ces secteurs, en tension depuis plusieurs annÃ©es, offrent de rÃ©elles opportunitÃ©s pour ceux qui souhaitent changer de vie et donner un nouveau sens Ã  leur carriÃ¨re. Câ€™est le thÃ¨me abordÃ© dans lâ€™Ã©mission spÃ©ciale GÃ©nÃ©rations Reconversion, avec deux invitÃ©s : William Groult, directeur des programmes de lâ€™Ã©cole Ducasse, et Jean-Marie HÃ©liot, ancien DRH devenu restaurateur.

Une passion transformÃ©e en projet professionnel

Jean-Marie HÃ©liot est lâ€™exemple vivant dâ€™une reconversion rÃ©ussie. AprÃ¨s dix ans de carriÃ¨re dans les ressources humaines, il dÃ©cide dâ€™Ã©couter cette Â« petite voix Â» intÃ©rieure qui le pousse vers la restauration. PassionnÃ© depuis son plus jeune Ã¢ge par lâ€™ambiance des restaurants, il franchit le cap en suivant le programme Essentiels des arts culinaires Ã  lâ€™Ã©cole Ducasse. Ce choix a marquÃ© le dÃ©but dâ€™une nouvelle aventure : lâ€™ouverture de son propre restaurant, Cocotte, un Ã©tablissement de bistronomie engagÃ©e. ParticularitÃ© de son projet : employer des personnes en situation de handicap cognitif et mental, rejoignant ainsi le rÃ©seau des brigades extraordinaires, qui promeut une restauration inclusive partout en France.

Un secteur en tension mais riche dâ€™opportunitÃ©s

Comme le souligne William Groult, le secteur de lâ€™hÃ´tellerie-restauration connaÃ®t aujourdâ€™hui une forte demande en compÃ©tences. Au-delÃ  du simple manque de main-dâ€™Å“uvre, il traverse une vÃ©ritable mutation : nouvelles attentes en matiÃ¨re dâ€™Ã©quilibre vie professionnelle/vie personnelle, Ã©volution du management, diversification des concepts (coffee shop, bistronomie, restauration gastronomiqueâ€¦). La cuisine et la pÃ¢tisserie restent avant tout des mÃ©tiers passion, porteurs de sens et dâ€™Ã©panouissement personnel. Â« Il y a mille faÃ§ons de sâ€™exprimer dans ces mÃ©tiers Â», insiste William, rappelant que la motivation et lâ€™envie priment souvent sur lâ€™expÃ©rience initiale.

Lâ€™Ã©cole Ducasse : un tremplin pour les reconversions

Lâ€™Ã©cole Ducasse sâ€™est imposÃ©e comme une rÃ©fÃ©rence internationale en matiÃ¨re de formation culinaire. Elle propose des programmes spÃ©cifiques pour les personnes en reconversion, adaptÃ©s aux contraintes de temps et aux objectifs de chacun.
Programmes intensifs : de 8 semaines Ã  5 mois, avec possibilitÃ© dâ€™inclure un stage en entreprise.
DiplÃ´mes reconnus : comme le titre RNCP Â« Chef de partie en restauration gastronomique Â».
Modules spÃ©cialisÃ©s : Â« Essentiels des arts culinaires Â» ou Â« Essentiels des arts pÃ¢tissiers Â», qui offrent une base solide pour dÃ©marrer rapidement.
Ces formations ne se limitent pas Ã  lâ€™apprentissage technique : elles intÃ¨grent Ã©galement des notions de gestion Ã©conomique dâ€™un restaurant, et un projet de dÃ©veloppement autour de lâ€™entrepreneuriat est prÃ©vu pour 2026.

RÃ©seau, accompagnement et communautÃ©

Au-delÃ  des compÃ©tences, lâ€™Ã©cole met en avant la force du rÃ©seau. Comme lâ€™explique William, les anciens Ã©tudiants forment une vÃ©ritable communautÃ©, une Â« fraternitÃ© des vestes blanches Â», prÃ©cieuse pour Ã©changer conseils, opportunitÃ©s et entraide. Jean-Marie Alliot confirme que ce rÃ©seau a Ã©tÃ© un atout majeur dans son parcours, lui permettant dâ€™obtenir des retours dâ€™expÃ©rience et de prÃ©parer sa propre aventure entrepreneuriale.

Leurs conseils pour une reconversion rÃ©ussie

En conclusion de lâ€™Ã©mission, les deux invitÃ©s livrent leurs conseils Ã  celles et ceux qui envisagent une reconversion :
William Groult : Â« Lancez-vous ! Â» La formation permet de mÃ»rir son projet et dâ€™avancer Ã©tape par Ã©tape. Jean-Marie HÃ©liot : Â« Nâ€™hÃ©sitez pas Ã  interroger des professionnels Â» pour confronter ses rÃªves Ã  la rÃ©alitÃ© du mÃ©tier et vÃ©rifier que cette nouvelle vie correspond vraiment Ã  ses attentes.
Bref, changer de mÃ©tier nâ€™est jamais simple, mais la restauration offre une seconde vie professionnelle pleine de sens et de passion. GrÃ¢ce Ã  des formations comme celles de lâ€™Ã©cole Ducasse, chacun peut acquÃ©rir les bases techniques et sâ€™appuyer sur une communautÃ© solide pour se lancer.

Ã©cole Ducasse

RÃ©ussir sa reconversion dans lâ€™hÃ´tellerie-restauration grÃ¢ce Ã  lâ€™Ã©cole Ducasse

le 03/10/2025 - DurÃ©e 10 minutes
La reconversion professionnelle attire de plus en plus de FranÃ§ais, notamment dans les mÃ©tiers de bouche et de lâ€™hÃ´tellerie-restauration. Ces secteurs, en tension depuis plusieurs annÃ©es, offrent de rÃ©elles opportunitÃ©s pour ceux qui souhaitent changer de vie et donner un nouveau sens Ã  leur carriÃ¨re. Câ€™est le thÃ¨me abordÃ© dans lâ€...
ANLCI: Agir contre lâ€™illettrisme pour favoriser la reconversion professionnelle

Emission du 02/10/2025 - DurÃ©e 6 minutes
L’invitÃ©e de cette Ã©dition de GÃ©nÃ©ration Reconversion est CÃ©cile JaffrÃ©, directrice de lâ€™Agence nationale de lutte contre lâ€™illettrisme (ANLCI) . Elle nous rappelle lâ€™ampleur du problÃ¨me : 3,7 millions dâ€™adultes en France rencontrent des difficultÃ©s Ã  lire, Ã©crire ou compter. Plus de la moitiÃ© dâ€™entre eux sont pourtant...
GÃ©nÃ©ration Reconversion : rÃ©ussir sa reconversion professionnelle en dÃ©passant ses blocages

Emission du 02/10/2025 - DurÃ©e 15 minutes
Lors du salon GÃ©nÃ©ration Reconversion, une Ã©mission spÃ©ciale a abordÃ© un sujet clÃ© : lâ€™importance du travail psychologique et Ã©motionnel dans tout projet de reconversion professionnelle. Une Ã©mission avec deux spÃ©cialistes invitÃ©s : Carole CarriÃ¨re, docteur en mÃ©decine holistique et experte en neurosciences, ainsi que Christophe MÃ...
MutualitÃ© : des mÃ©tiers pour donner du sens Ã  sa carriÃ¨re

Emission du 01/10/2025 - DurÃ©e 8 minutes
GÃ©nÃ©ration Reconversion est une Ã©mission dÃ©diÃ©e Ã  toutes celles et ceux qui souhaitent changer de voie professionnelle. Elle met en lumiÃ¨re les acteurs, secteurs et dispositifs qui peuvent accompagner une reconversion rÃ©ussie. Dans cet Ã©dition, lâ€™accent est mis sur le secteur de la mutualitÃ©, avec lâ€™intervention dâ€™AurÃ©lie Boutet...
