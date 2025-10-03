RÃ©ussir sa reconversion dans lâ€™hÃ´tellerie-restauration grÃ¢ce Ã  lâ€™Ã©cole Ducasse



La reconversion professionnelle attire de plus en plus de FranÃ§ais, notamment dans les mÃ©tiers de bouche et de lâ€™hÃ´tellerie-restauration. Ces secteurs, en tension depuis plusieurs annÃ©es, offrent de rÃ©elles opportunitÃ©s pour ceux qui souhaitent changer de vie et donner un nouveau sens Ã leur carriÃ¨re. Câ€™est le thÃ¨me abordÃ© dans lâ€™Ã©mission spÃ©ciale GÃ©nÃ©rations Reconversion, avec deux invitÃ©s : William Groult, directeur des programmes de lâ€™Ã©cole Ducasse, et Jean-Marie HÃ©liot, ancien DRH devenu restaurateur.

Une passion transformÃ©e en projet professionnel

Jean-Marie HÃ©liot est lâ€™exemple vivant dâ€™une reconversion rÃ©ussie. AprÃ¨s dix ans de carriÃ¨re dans les ressources humaines, il dÃ©cide dâ€™Ã©couter cette Â« petite voix Â» intÃ©rieure qui le pousse vers la restauration. PassionnÃ© depuis son plus jeune Ã¢ge par lâ€™ambiance des restaurants, il franchit le cap en suivant le programme Essentiels des arts culinaires Ã lâ€™Ã©cole Ducasse. Ce choix a marquÃ© le dÃ©but dâ€™une nouvelle aventure : lâ€™ouverture de son propre restaurant, Cocotte, un Ã©tablissement de bistronomie engagÃ©e. ParticularitÃ© de son projet : employer des personnes en situation de handicap cognitif et mental, rejoignant ainsi le rÃ©seau des brigades extraordinaires, qui promeut une restauration inclusive partout en France.

Un secteur en tension mais riche dâ€™opportunitÃ©s

Comme le souligne William Groult, le secteur de lâ€™hÃ´tellerie-restauration connaÃ®t aujourdâ€™hui une forte demande en compÃ©tences. Au-delÃ du simple manque de main-dâ€™Å“uvre, il traverse une vÃ©ritable mutation : nouvelles attentes en matiÃ¨re dâ€™Ã©quilibre vie professionnelle/vie personnelle, Ã©volution du management, diversification des concepts (coffee shop, bistronomie, restauration gastronomiqueâ€¦). La cuisine et la pÃ¢tisserie restent avant tout des mÃ©tiers passion, porteurs de sens et dâ€™Ã©panouissement personnel. Â« Il y a mille faÃ§ons de sâ€™exprimer dans ces mÃ©tiers Â», insiste William, rappelant que la motivation et lâ€™envie priment souvent sur lâ€™expÃ©rience initiale.

Lâ€™Ã©cole Ducasse : un tremplin pour les reconversions

Lâ€™Ã©cole Ducasse sâ€™est imposÃ©e comme une rÃ©fÃ©rence internationale en matiÃ¨re de formation culinaire. Elle propose des programmes spÃ©cifiques pour les personnes en reconversion, adaptÃ©s aux contraintes de temps et aux objectifs de chacun.

Programmes intensifs : de 8 semaines Ã 5 mois, avec possibilitÃ© dâ€™inclure un stage en entreprise.

DiplÃ´mes reconnus : comme le titre RNCP Â« Chef de partie en restauration gastronomique Â».

Modules spÃ©cialisÃ©s : Â« Essentiels des arts culinaires Â» ou Â« Essentiels des arts pÃ¢tissiers Â», qui offrent une base solide pour dÃ©marrer rapidement.

Ces formations ne se limitent pas Ã lâ€™apprentissage technique : elles intÃ¨grent Ã©galement des notions de gestion Ã©conomique dâ€™un restaurant, et un projet de dÃ©veloppement autour de lâ€™entrepreneuriat est prÃ©vu pour 2026.

RÃ©seau, accompagnement et communautÃ©

Au-delÃ des compÃ©tences, lâ€™Ã©cole met en avant la force du rÃ©seau. Comme lâ€™explique William, les anciens Ã©tudiants forment une vÃ©ritable communautÃ©, une Â« fraternitÃ© des vestes blanches Â», prÃ©cieuse pour Ã©changer conseils, opportunitÃ©s et entraide. Jean-Marie Alliot confirme que ce rÃ©seau a Ã©tÃ© un atout majeur dans son parcours, lui permettant dâ€™obtenir des retours dâ€™expÃ©rience et de prÃ©parer sa propre aventure entrepreneuriale.

Leurs conseils pour une reconversion rÃ©ussie

En conclusion de lâ€™Ã©mission, les deux invitÃ©s livrent leurs conseils Ã celles et ceux qui envisagent une reconversion :

William Groult : Â« Lancez-vous ! Â» La formation permet de mÃ»rir son projet et dâ€™avancer Ã©tape par Ã©tape. Jean-Marie HÃ©liot : Â« Nâ€™hÃ©sitez pas Ã interroger des professionnels Â» pour confronter ses rÃªves Ã la rÃ©alitÃ© du mÃ©tier et vÃ©rifier que cette nouvelle vie correspond vraiment Ã ses attentes.

Bref, changer de mÃ©tier nâ€™est jamais simple, mais la restauration offre une seconde vie professionnelle pleine de sens et de passion. GrÃ¢ce Ã des formations comme celles de lâ€™Ã©cole Ducasse, chacun peut acquÃ©rir les bases techniques et sâ€™appuyer sur une communautÃ© solide pour se lancer.