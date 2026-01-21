Formation en entreprise : comment ça fonctionne dans un grand groupe ?

Formation en entreprise : comment ça fonctionne dans un grand groupe aujourd’hui ?

Cette question traverse tout l’épisode du Journal de la Formation, consacré au fonctionnement concret de la formation en entrepriseJérôme Joinet reçoit Audrey Calsat, responsable du département Fonctions supports et compétences transverses à France TV Université, l’université d’entreprise du groupe France Télévisions.

France Télévisions compte environ 8 000 collaborateurs. Ils travaillent partout en France, en métropole comme en outre-mer. Les métiers sont nombreux. Journalistes, techniciens, équipes juridiques, financières ou RH cohabitent dans le même groupe. Cette diversité impose une organisation solide de la formation.

Former des métiers très différents dans un même groupe

France TV Université dépend directement de la direction des ressources humaines. Sa mission est simple : déployer les formations pour l’ensemble des métiers du groupe. Les équipes travaillent en lien étroit avec les directions et les ressources humaines de terrain.

L’université s’organise autour de trois grands départements. Le premier forme les métiers du journalisme et de l’information. Le second se concentre sur les métiers techniques, les plateaux, les régies et les technologies. Le troisième, piloté par Audrey Calsat, accompagne les fonctions supports et les compétences transverses, comme le management.

Chaque année, les équipes déploient environ 1 500 formations au niveau central. À cela s’ajoutent des formations locales ou individuelles. L’université compte entre 25 et 30 collaborateurs. Cinq d’entre eux travaillent sur les compétences transverses.

Pour animer les formations, le groupe mobilise deux leviers. D’un côté, des formateurs internes transmettent leurs savoirs à leurs collègues. De l’autre, des prestataires externes interviennent dans le cadre de marchés publics.

Les modalités varient selon les objectifs. Présentiel, distanciel ou formats hybrides coexistent. Le distanciel permet de maîtriser les coûts. Le présentiel favorise l’ancrage des connaissances. Les équipes choisissent la solution la plus adaptée à chaque action.

L’intelligence artificielle s’impose aussi dans les réflexions. Elle transforme les métiers. Elle questionne les pratiques pédagogiques. Pour France Télévisions, l’enjeu reste central : gagner en agilité. La formation devient alors un levier permanent d’adaptation face à des changements rapides et continus.

Comprendre la formation en entreprise, comment ça fonctionne réellement, devient un enjeu central face aux transformations rapides des métiers.